Τραμπ: Δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία με την Κίνα – Τι είπε για τον Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (22/10) ότι αναμένει να καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ σκοπεύει να θέσει στο τραπέζι και το ζήτημα των αγορών ρωσικού πετρελαίου κατά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα.

«Πιστεύω πως θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, στο περιθώριο συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί κάποια συμφωνία για την επανεκκίνηση των κινεζικών αγορών αμερικανικής σόγιας, που είχαν παγώσει λόγω των προηγούμενων εμπορικών εντάσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, αποκαλύπτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη εκφράσει προθυμία για μια «αποκλιμάκωση» στον τομέα αυτό — με πιθανή συμμετοχή και της Κίνας στη διαδικασία.

Επίσης ο Τραμπ δήλωσε ότι Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

