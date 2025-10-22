Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σε επιχείρηση που διεξήχθη στον Ειρηνικό Ωκεανό

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΚΑΦΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο επιβαίνοντες σε αυτό, όπως έγινε γνωστό σήμερα, Τετάρτη (22/10) από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε την πρώτη ανάλογη επίθεση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

ΗΠΑ: Βίντεο – ντοκουμέντο από το πλήγμα σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά – «Ήταν μεγάλη μου τιμή» έγραψε ο Τραμπ

Πρόκειται για το όγδοο αμερικανικό πλήγμα εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου, τα προηγούμενα σημειώθηκαν στην Καραϊβική, με απολογισμό τουλάχιστον 34 νεκρούς.

«Δύο ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία εξαπολύθηκε σε διεθνή ύδατα. Οι δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορα μας, εναντίον του λαού μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης», υπογραμμίζει.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο διακρίνεται το πλήγμα σε ταχύπλοο σκάφος.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Ουάσινγκτον, με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχουν πυροδοτήσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

00:25 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

