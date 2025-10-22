Ιταλία: Nέα γυναικοκτονία στο Μιλάνο – 62χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Nέα γυναικοκτονία στο Μιλάνο – 62χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του
Πηγή: ilgiorno.it

Νέα γυναικοκτονία σήμερα στο Μιλάνο. Ένας 62χρονος, μαχαίρωσε θανάσιμα κάτω από το σπίτι της την πρώην σύζυγό του και συνομήλική του, Λουτσιάνα Ρόνκι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομία βρήκε το μαχαίρι του δράστη πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι του θύματος. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν άμεσα τον Μορκάλντι από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο χρησιμοποίησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Πηγή: ilgiorno.it

Το ζευγάρι, ο Λουίτζι Μορκάλντι και η Λουτσιάνα Ρόνκι, είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια και η άτυχη γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε καντίνα ιδιωτικής εταιρείας, είχε δημιουργήσει πρόσφατα νέο δεσμό.

Ο πρώην σύζυγός της την περίμενε κάτω από το σπίτι με το μηχανάκι. Χωρίς να βγάλει το κράνος, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα -με πρωτοφανή βία- στον λαιμό, στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

23:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΕΕ: Συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών υδρογονα...
23:08 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε την Τετάρτη (22/10), καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πήρε έναν βασικό περ...
21:54 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αστυνομίας και Στρατού – Ένας τραυματίας από την ασυνεννοησία των δύο υπηρεσιών

Μεγάλη αστυνομική και διασωστική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Έρντινγκ, της Βαυαρίας, στην ...
20:59 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο – Αναφορές για τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, στην Γε...
