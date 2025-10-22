Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

Στις 11,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega το βράδυ της Τετάρτης (22/10).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 20,9%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,3% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 8,5%, ΚΚΕ 7,3%, Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 3,6%, Φωνή Λογικής 2,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, ΜέΡΑ25 2,3%, Νίκη 2% Νέα Αριστερά 1,4%,, Σπαρτιάτες 0,4%. Λοιπά κόμματα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5%, Λευκό – Άκυρο το 4,6%. Δεν θα ψηφίσει δηλώνει το 8,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 14%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής;

ΝΔ – 28,7%

ΠΑΣΟΚ – 12,8%

Ελληνική Λύση – 11,7%

ΚΚΕ – 10%

Πλεύση Ελευθερίας – 9,9%

ΣΥΡΙΖΑ – 4,9%

Φωνή Λογικής – 3,6%

Κίνημα Δημοκρατίας – 3,2%

ΜεΡΑ25 – 3,1%

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

Το 24% των πολιτών δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα, ενώ το 58% δηλώνει «απίθανο»

Αν και οι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι αξιοσημείωτο ότι στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.

Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.

«Πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθάνει το 13%.

Οι ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά προέρχονται από τη ΝΔ (20,6%), τους Αναποφάσιστους (14,6%), Άκυρο- Λευκό- Κανένα (11,6%), Ελληνική Λύση (11,2%), ΠΑΣΟΚ (11%), Φωνή Λογικής (6,6%) και Πλεύση Ελευθερίας (6,1%).

Η πορεία της χώρας

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Αξιολόγηση Πρωθυπουργού

Αξιολόγηση Κυβέρνησης