Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

Enikos Newsroom

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Στις 11,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega το βράδυ της Τετάρτης (22/10).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 20,9%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,3% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 8,5%, ΚΚΕ 7,3%, Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 3,6%, Φωνή Λογικής 2,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, ΜέΡΑ25 2,3%, Νίκη 2% Νέα Αριστερά 1,4%,, Σπαρτιάτες 0,4%. Λοιπά κόμματα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5%, Λευκό – Άκυρο το 4,6%. Δεν θα ψηφίσει δηλώνει το 8,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 14%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής;

  • ΝΔ – 28,7%
  • ΠΑΣΟΚ – 12,8%
  • Ελληνική Λύση – 11,7%
  • ΚΚΕ – 10%
  • Πλεύση Ελευθερίας – 9,9%
  • ΣΥΡΙΖΑ – 4,9%
  • Φωνή Λογικής – 3,6%
  • Κίνημα Δημοκρατίας – 3,2%
  • ΜεΡΑ25 – 3,1%

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

Το 24% των πολιτών δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα, ενώ το 58% δηλώνει «απίθανο»

Αν και οι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι αξιοσημείωτο ότι στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.

Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.

«Πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθάνει το 13%.

Οι ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά προέρχονται από τη ΝΔ (20,6%), τους Αναποφάσιστους (14,6%), Άκυρο- Λευκό- Κανένα (11,6%), Ελληνική Λύση (11,2%), ΠΑΣΟΚ (11%), Φωνή Λογικής (6,6%) και Πλεύση Ελευθερίας (6,1%).

Η πορεία της χώρας

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Αξιολόγηση Πρωθυπουργού

Αξιολόγηση Κυβέρνησης

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Γερμανία: Το 70% των βιομηχανικών εταιρειών και μάλιστα των πιο ενεργοβόρων μεταφέρουν τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Τρομαχτική προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια του πνιγμού
περισσότερα
22:12 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο άτυπο δείπνο των «27» με τον Αλ Σίσι ο Πρωθυπουργός – Την Πέμπτη θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο άτυπο δείπνο των...
20:14 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης στο «Briefing για τους πολίτες»: Έχουν ακουστεί τερατώδη fake news για το 13ωρο

Απαντήσεις αναφορικά με πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως το επίδομα των 250 ευρώ, μ...
19:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στη Σμύρνη

Νέα συνάντηση, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλά...
18:56 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας»

«Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς