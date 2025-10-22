Μαρινάκης στο «Briefing για τους πολίτες»: Έχουν ακουστεί τερατώδη fake news για το 13ωρο

Απαντήσεις αναφορικά με πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως το επίδομα των 250 ευρώ, μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στη φορολογική μεταρρύθμιση και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο του «Briefing για τους πολίτες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε ερωτήματα για τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και τα fake news, αλλά και για την πρακτική της «κοπτοραπτικής», που οδηγεί σε παραποίηση δηλώσεων και εσφαλμένα συμπεράσματα, επίσης, αναφέρθηκε και στην κριτική περί επιδοματικής πολιτικής και 13ωρου.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Είστε υπεύθυνος υπουργός για τα μέσα και τον Τύπο. Τι έχετε να πείτε για τις τόσες επιθέσεις κατά δημοσιογράφων;» ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε:

«Εμείς λέμε βγάζουμε ανακοινώσεις, τις καταγγέλλουμε και με τη στάση μας δείχνουμε, ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει; Και δυστυχώς αυτές οι επιθέσεις δεν είναι λίγες. Κορυφαία νομίζω ήταν η επίθεση που δέχθηκε ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος στην Πάτρα από συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου. Μια πολύ σοβαρή επιθετική ενέργεια. Ένα άλλο περιστατικό ήταν αυτό το οποίο ζήσαμε να δούμε με τον Σταμάτη Ζαχαρό να ακούει τα εξ αμάξης από τον Ανδρέα Νεφελούδη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος επιτέθηκε στον Μάνο Βουλαρίνο, γιατί δεν του άρεσε η σάτιρά του. Προφανώς ο κ. Παπαδημούλης βλέπει επιλεκτικά σατιρικές εκπομπές, γιατί κάποιες άλλες που μόνο σατιρικές δεν είναι, δεν τον ενοχλούν. Η κυρία Ακρίτα που είχε στοχοποιήσει τον Άγγελο Προβολισιάνο από το Documento πριν από κάποιους μήνες και φυσικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στο ΣΚΑΪ, γιατί δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις που της έκανε. Το να κάτσουμε τώρα να πούμε, ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα και καταδικαστέα δεν έχει νόημα να το ξαναπούμε. Είναι προφανές και αυτονόητο.

Εγώ θα σας πω, ότι όλα αυτά είναι η ιστορία της υποκρισίας ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Θυμάμαι μέσα στην πολύ έντονη περίοδο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσω ενός βουλευτή της, μου είχε κάνει μία επίκαιρη ερώτηση, γιατί τόλμησα μετά από 5η-6η ίδια ερώτηση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος δεν έπαιρνε την απάντηση που ήθελε να πάρει και προφανώς ήθελε να κόψει τη συγκεκριμένη απάντηση η οποία τον βόλευε, με κάλεσε στη Βουλή γιατί “τόλμησα” να επισημάνω κάτι τέτοιο στον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Στη συνέχεια πήγα στη Βουλή. Της απάντησα. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, πολιτικός που δεν δέχεται να επισημάνεις σε έναν δημοσιογράφο, ότι αυτό το οποίο κάνει είναι αντιδεοντολογικό, αποχωρεί από μία συνέντευξη όταν δεν της αρέσει η ερώτηση.

Και εντάξει, για την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν γίναμε σοφότεροι. Κάποια κόμματα, τα οποία έχουν μια άλλη παράδοση σε τέτοια ζητήματα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς είναι δυνατόν να μην ‘βγάλαν ούτε δύο σειρών ανακοίνωση για να υπερασπιστούν μία δημοσιογράφο που πήγε να κάνει τη δουλειά της;».

Μεταρρύθμιση στο κληρονομικό δίκαιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε, επίσης, για τη σημαντική μεταρρύθμιση στη διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών.

«Με αυτή την ερώτηση, με τις διαθήκες ξέρετε τι θυμήθηκα, έτσι; Κωνσταντίνο Κατακουζηνό και Ελένη Βλαχάκη. Επίκαιρη νομοθέτηση, θα είχαμε λύσει και το θέμα των ανθρώπων» είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως πρόκειται για «μια πολύ σημαντική παρέμβαση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από την 1η Νοεμβρίου του 2025 όλα όσα αφορούν τις διαθήκες θα γίνονται, ηλεκτρονικά, μέσω του diathikes.gr. Ο κόσμος πολύ εύκολα θα μπορεί να βλέπει αν κάποιος που έχει αποβιώσει έχει διαθήκη και ποια είναι η διαθήκη αυτή. Η δημοσίευση διαθηκών και η έκδοση απαραίτητων εγγράφων για αυτές θα μπορεί να γίνεται άμεσα, ακόμα και την ίδια ημέρα. Οι ιδιόγραφες διαθήκες θα μπορούν να κηρύσσονται γνήσιες μέσα σε λίγες ημέρες. Οι κληρονόμοι θα μπορούν να προχωρούν πιο γρήγορα σε αποδοχή κληρονομιάς. Θα αποφορτιστούν τα δικαστήρια και οι διαδικασίες θα είναι πολύ πιο γρήγορες και βέβαια πολύ πιο διαφανείς. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Μητρώο θα είναι συνδεδεμένο με αντίστοιχο μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει σχετική ταυτοποίηση και σε αυτό το επίπεδο. Με λίγα λόγια, αν το Κωνσταντίνου και Ελένης είχε γυριστεί επί των ημερών της δικής μας κυβέρνησης. Μπορεί να είχαμε και εντελώς άλλη εξέλιξη στην ιστορία».

Για το επίδομα των 250 ευρώ

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στο επίδομα των 250 ευρώ και στους δικαιούχους του: «Να πούμε ότι από αυτόν τον Νοέμβριο, δηλαδή σε λίγες μέρες και κάθε χρόνο, θα δίνονται μόνιμα 250 ευρώ, χωρίς καμία προηγουμένως διαδικασία στις ακόλουθες κατηγορίες: Συνταξιούχους γήρατος ή θανάτου, εφόσον οι σύζυγοι των αποβιωσάντων έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη, συνταξιούχους αναπηρίας, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Αυτοί παίρνουν αυτόματα 250 ευρώ κάθε χρόνο, πέραν των υπόλοιπων φοροελαφρύνσεων και παρεμβάσεων που θα ισχύσουν από 1.1.2026. Να πω εδώ, ότι τα 250 ευρώ -τα οποία αφορούν περίπου το 60% των συνταξιούχων, τους χαμηλοσυνταξιούχους- δεν είναι το μόνο ποσό που θα δουν στους λογαριασμούς τους, τους επόμενους μήνες, επιπλέον οι συνταξιούχοι, καθώς από 1.1.2026 θα έχουμε τρεις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ τους. Η μία είναι η επιπλέον ετήσια αύξηση, όπως έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Η δεύτερη είναι η αύξηση των συντάξεων λόγω των μειώσεων των φόρων. Και η τρίτη είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα γίνει κατά 50% το 2026 και κατά 50% την επόμενη χρονιά».

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Σχετικά με την κριτική που ασκείται για την ακρίβεια, με τον πολίτη να αναφέρει χαρακτηριστικά «μειώσεις ακούμε και μειώσεις δεν βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ» επεσήμανε: «Καταρχάς έχετε δίκιο να φωνάζετε για αυτό το θέμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε πολίτης, κάθε νοικοκυριό και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που πρέπει να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα με τις μειώσεις φόρων, δηλαδή τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έβγαλε μια ανακοίνωση το αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε αυτούς τους 2.200 κωδικούς θα έχουμε χαμηλότερες τιμές, σταδιακά, στα σούπερ μάρκετ. Ξεκινάνε άμεσα με κάποιους και μέρα με τη μέρα θα προστίθενται όλο και περισσότεροι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπαίνετε στη σελίδα e-katanalotis.gov.gr, για να μπορείτε να βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, ποια είναι αυτά τα προϊόντα και σε ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται».

Fake news γύρω από το 13ώρο

Όσον αφορά στη… «σκόνη» που έχει σηκωθεί για το 13ωρο διευκρίνισε: «Να πούμε εδώ, ότι έχουν ακουστεί τερατώδη fake news γύρω από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αφορά το 13ωρο συγκεκριμένες ημέρες το χρόνο. Το 13ωρο ίσχυε και πριν από το νομοσχέδιο για δύο εργοδότες, απλά τώρα αφορά έναν εργοδότη, δηλαδή να μην έχει και τη δυσκολία και τον χρόνο της μετακίνησης ο εργαζόμενος από τον έναν εργοδότη στον άλλο. Να πούμε ότι τα όρια ανάπαυσης και ασφάλειας παραμένουν. Ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και ότι δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια εργασίας και υπερωριών, τα οποία προβλέπονταν ούτως ή άλλως και πριν από το νομοσχέδιο. Εγώ θέλω να πω όμως και κάτι παραπάνω. Γιατί για τα fake news της αντιπολίτευσης απαντήσαμε και πρέπει να απαντάμε κάθε μέρα. Κανένας άνθρωπος, ο οποίος αναγκάζεται να δουλέψει ως μισθωτός τόσες πολλές ώρες, δεν είναι χαρούμενος, δεν είναι ευτυχισμένος. Γι’ αυτό και προσπαθεί η κυβέρνηση αυτή να προωθήσει μια σειρά από πολιτικές στήριξης του κόσμου της εργασίας. Κάρτα εργασίας, οι μειώσεις των φόρων, οι αυξήσεις των μισθών, του κατώτατου μισθού, μέσα από τις πολιτικές μας, η αύξηση του μέσου μισθού. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που το 2019, δύο στους τρεις από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έπαιρνε κάτω από 1.000 ευρώ. Τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές μας, είμαστε η πρώτη χώρα σε ρυθμό μείωσης της ανεργίας και η πρώτη χώρα σε ρυθμό αύξησης της πλήρους απασχόλησης. Ναι, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Ναι, δεν είναι όλα τέλεια ούτε στον κόσμο της εργασίας ούτε στο επίπεδο των μισθών, αλλά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Το μόνο που πετυχαίνει η αντιπολίτευση με τα ψέματά της είναι να δημιουργείται ένα μπάχαλο στη δημόσια συζήτηση και να μη λύνεται κανένα πρόβλημα».

Πάρα πολλές ήταν οι ερωτήσεις που τέθηκαν για τα επιδόματα, με τον Παύλο Μαρινάκη, εστιάζοντας στην ερώτηση «πάλι επιδόματα θα δώσετε τον Νοέμβριο;», να απαντά: «Κοιτάξτε να δείτε. Πριν από λίγους μήνες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που μπορώ εγώ να θυμηθώ. Θα μειωθούν πολύ παραπάνω οι φόροι. Ο φόρος εισοδήματος ήταν 29%. Τα έχουμε πει. Έχει πάει, ήδη, στο 22% και από 1.1.2026 θα πάει στο 20%. Για τους νέους στο 0 μέχρι 25 ετών, μέχρι 30 ετών στο 9%, ενώ όσα παραπάνω παιδιά έχει κάποιος θα μειώνεται από το 20% μείον 2 μονάδες, αναλόγως με τα παιδιά και για τους πολύτεκνους και πολύτεκνους θα μηδενίζεται. Αυτές είναι μεγάλες φοροελαφρύνσεις και δεν είναι οι μοναδικές. Αλλά αν με ρωτάτε αν πρέπει να δίνουμε ένα ενοίκιο πίσω, όπως θα δοθεί από τον προσεχή Νοέμβριο για το 80% των ανθρώπων που νοικιάζουν σπίτι, η απάντηση είναι πως ναι. Γιατί αυτό το επίδομα είναι αναγκαίο. Το στεγαστικό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις και θα κάνουμε ακόμα περισσότερες. Γιατί απαιτούνται όλες αυτές. Και ναι, όταν κάτι είναι μόνιμο, δηλαδή ξέρει κάποιος ότι θα το παίρνει κάθε χρόνο, τότε ναι, είναι απαραίτητο».

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των fake news

Σε σχέση με την μάστιγα fake news και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση γι’ αυτά σημείωσε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός, όπου έθεσε το θέμα σε ανώτατο επίπεδο, εκτός συνόρων. Και έχουμε κάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Σας καλώ εσάς τους γονείς να δείτε το kids wallet, τις υπηρεσίες τις οποίες μπορείτε να έχετε για την προστασία των παιδιών σας. Είναι μια πρωτοβουλία που θέλουν να υιοθετήσουν και άλλες χώρες της Ευρώπης και αφορά παιδιά μέχρι 16 ετών. Είναι και άλλες πολλές παρεμβάσεις. Εγώ θα ξεχωρίσω μια πρωτοβουλία που από κοινού τρέχουμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα: “Γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους – Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες”, που για να μην σας κουράζω, έχει ως σκοπό να περάσει στα σχολεία μέσα από παραδείγματα, με απλό λόγο, την αξία της ορθής ενημέρωσης, μέσα από εφημερίδες, από τεκμηριωμένα ρεπορτάζ. Η ταχύτατη διάδοση των fake news, των deepfakes μέσα και από τα σύγχρονα μέσα, μπορεί να μας φαίνεται κάτι αθώο. Δεν είναι καθόλου αθώο, δεν είναι καθόλου απλό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εγώ δεν θα πω πρόβλημα, θα πω μια κρίση. Είναι η κρίση των ψεμάτων. Η κρίση των fake news που η Ελλάδα έρχεται πρώτη να την αντιμετωπίσει με συγκεκριμένες πολιτικές», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Βλέποντας ένα βίντεο με μια κοπέλα η οποία λέει ότι θέλει να γίνει “Παύλος Μαρινάκης”, ο ίδιος σχολίασε: «Δεν θα το συνιστούσα καθόλου στην κοπέλα αυτή. Θα μπορούσε να βρει πολύ καλύτερα παραδείγματα. Ο λόγος που έχει γυριστεί αυτό το βίντεο είναι γιατί θεωρούν κάποιοι ότι δεν απαντάω στις ερωτήσεις που μου γίνονται. Κοιτάξτε να δείτε, η ενημέρωση πολιτικών συντακτών, παραδοσιακά, κρατούσε το πολύ μισή ώρα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει φτάσει να κρατήσει και περίπου δύο ώρες, δύο ώρες παρά ένα τέταρτο. Πολλές ερωτήσεις. Δεν βάζουμε κανέναν περιορισμό. Έχω επιλέξει να δέχομαι όλες τις ερωτήσεις. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη η ενημέρωση των πολιτών και όταν η απάντηση πρέπει να δίνεται μετά από επίσημη ενημέρωση από ένα Υπουργείο, θα συνεχίσω να το κάνω έτσι. Ευτυχώς ή δυστυχώς η ενημέρωση των πολιτών, το να εκπροσωπείς έναν πρωθυπουργό ή μια κυβέρνηση δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων ή ταχύτητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σε σχόλιο «ωραία η τάπα που σου έριξε ο δημοσιογράφος στο Mega, τις προηγούμενες ημέρες» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε: «Εγώ είδα μια συζήτηση που κράτησε παραπάνω από 40 λεπτά για πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα. Και μια συμβουλή όταν θέλετε να ενημερωθείτε για κάτι, μην πιστεύετε τους απατεώνες του διαδικτύου που κόβουν αποσπάσματα και κάνουν κοπτοραπτική, αλλά δείτε την πλήρη συνέντευξη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά τους είχε πιάσει ο πόνος για την Ομάδα Αλήθειας, η οποία ουδέποτε έκανε κοπτοραπτική».

Τέλος, στο δίλημμα “Κωνσταντίνου και Ελένης” ή “Παρά Πέντε” έδωσε τη δική του λίστα με τις αγαπημένες του σειρές: 1. Εγκλήματα, 2. Δύο ξένοι, 3. Παρά πέντε και 4. Κωνσταντίνου και Ελένης. «…Γούστα είναι αυτά παιδιά, μην μαλώσουμε και γι’ αυτό» είπε χαρακτηριστικά.