Η ψυχολογική ροή που ενισχύει την ευημερία, την ευτυχία και την παραγωγικότητα στην καθημερινή ζωή συχνά χαρακτηρίζεται από την προβλεψιμότητα, σύμφωνα με μια μελέτη από το Frontiers in Psychology. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι, άνετοι, κινητοποιημένοι και παραγωγικοί όταν υπάρχει ένα στοιχείο απλότητας και προβλεψιμότητας στον κόσμο μας.

Φυσικά, η υπερβολική προσκόλληση στην απλότητα, η αποφυγή προκλήσεων και η υπερβολική ικανοποίηση της προβλεψιμότητας μπορεί να προκαλέσουν άγχος στις αβέβαιες ζωές μας, αλλά η σωστή ισορροπία προσφέρει αξία στις ρουτίνες μας.

Ωστόσο, μικρά πράγματα, όπως μια αγαπημένη ταινία ή μια αγαπημένη λίστα αναπαραγωγής, μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά χωρίς να προκαλούν βλάβη. Στην πραγματικότητα, ακόμη και το γεγονός ότι πάντα κάθεστε στην ίδια θέση στο σπίτι, πιθανότατα σημαίνει κάτι για εσάς.

Οι άνθρωποι που κάθονται πάντα σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο σπίτι, συνήθως διαθέτουν 10 + 1 χαρακτηριστικά

Δεν σας αρέσουν οι αλλαγές,

Είστε κτητικός,

Είστε άνθρωπος της συνήθειας,

Είστε ευαίσθητος στην ενέργεια,

Είστε “σπιτόγατος”,

Βάζετε συνειδητά όρια,

Είστε συναισθηματικός,

Σας αρέσει η διαύγεια και η καθαριότητα,

Για εσάς η ηρεμία δεν είναι περίπλοκη,

Αντιλαμβάνεστε την αισθητική,

Είστε διαισθητικός

Δεν σας αρέσουν οι αλλαγές

Ακόμη και αν το να κάθονται πάντα στην ίδια θέση στο σπίτι έχει να κάνει με την άνεση, την αγαπημένη καρέκλα ή το να βρίσκονται κοντά σε κάποιον αγαπημένο σε έναν κοινόχρηστο χώρο, αν πάντα προτιμούν την ίδια θέση και γίνονται «προστατευτικοί» απέναντι σε αυτή, μπορεί να υποδηλώνει αβεβαιότητα απέναντι στην αλλαγή.

Φυσικά, λίγο-πολύ, όλοι αισθανόμαστε λίγο άβολα με την αλλαγή, ειδικά αν αγαπάμε τη ζωή μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Η αλλαγή μπορεί να φαίνεται αβέβαιη, άβολη και τρομακτική. Ωστόσο, όταν αλλάξετε γνώμη σχετικά με την αποδοχή της αλλαγής, μπορεί να την κάνετε χίλιες φορές πιο εύκολη να τη διαχειριστείτε.

Για παράδειγμα, είναι αναπόφευκτο ότι θα χάσετε ανθρώπους στη ζωή σας. Είτε πρόκειται για χωρισμό είτε για πραγματική απώλεια, είναι αναπόφευκτο. Αν αποδεχτείτε αυτήν την αλήθεια, αφιερώσετε χρόνο για να εκφράσετε ευγνωμοσύνη και να εκτιμήσετε αυτές τις σχέσεις τώρα, θα διαχειριστείτε την αλλαγή με χάρη.

Αν επιτρέπετε στην αρνητική σκέψη να κυριεύει τη διάθεσή σας σας, προσπαθείτε να μπλοκάρετε αυτούς τους φόβους με αποφυγή, και σπαταλάτε ενέργεια σε καταστάσεις “μάχης ή φυγής”, χάνετε χρόνο και τελικά καταλήγετε πιο μόνοι, με περισσότερη λύπη.

Είστε κτητικός

Σύμφωνα με μια μελέτη από το PLOS One, τα άτομα που είναι πιο μοναχικά και πιο εσωστρεφή τείνουν να είναι πιο «προστατευτικά» σχετικά με τον χώρο τους.

Μπορεί να κάθονται στις ίδιες καρέκλες σε κάθε δωμάτιο και να στηρίζονται στους ίδιους ανθρώπους, αλλά είναι επίσης πιο πιθανό να υπερασπίζονται και να προστατεύουν αυτούς τους χώρους και τις σχέσεις τους.

Ενώ το να κάθεστε πάντα στην ίδια θέση στο σπίτι δεν είναι επιβλαβές, κάτι που συνήθως κάνουμε οι περισσότεροι χωρίς να το σκεφτούμε, το να γίνεστε κτητικοί με αυτόν τον χώρο και το να μην συζητάτε το ενδεχόμενο να κάτσετε αλλού, σας απομονώνει.

Είστε άνθρωπος της συνήθειας

Η δημιουργία και η διατήρηση συνηθειών στην καθημερινή ζωή μπορεί να είναι καθοριστική για την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και τη συνέπεια, σύμφωνα με ειδικούς από την Υγειονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Μπράουν, ακόμα κι αν αυτές είναι απλές, όπως το να κάθονται πάντα στην ίδια θέση.

Για δημιουργική εργασία και ακόμη και πρακτικούς χώρους εργασίας στο σπίτι, η επιστροφή στην ίδια θέση μπορεί πραγματικά να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό μας με θετικούς τρόπους.

Αν δουλεύουμε από μια συγκεκριμένη καρέκλα ή αν αναπτύσσουμε τη δημιουργικότητά μας σε μία συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού μας, ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να μπαίνει σε αυτήν την κατάσταση παραγωγικότητας μόλις εισέλθουμε σε αυτόν τον χώρο. Οπότε, ναι, το να είναι κανείς πλάσμα της συνήθειας δεν είναι πάντα εντυπωσιακό, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ρουτίνας ενός ατόμου προς το καλύτερο.

Είστε ευαίσθητος στην ενέργεια

Σύμφωνα με μια μελέτη από το Scientific Reports, ένα άτομο με υψηλή ευαισθησία, το οποίο είναι πιο ενεργειακά διαισθητικό και βαθιά συναισθηματικό, είναι συχνά πιο επιρρεπές σε αισθήματα απομόνωσης και μοναξιάς από το μέσο άτομο.

Είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τον χώρο τους, επειδή ακόμα και οι μικρότερες αλλαγές μπορούν να τους εξαντλήσουν και να τους αποδιοργανώσουν.

Αυτός είναι ο λόγος που αν πάντα κάθεστε στην ίδια θέση στο σπίτι, πιθανότατα αυτό να σημαίνει ότι είστε ευαίσθητοι. Είτε είναι η άνεση της καρέκλας είτε η ενέργεια του δωματίου, αυτές οι μικρές επιλογές είναι ισχυρές για την προστασία της ευημερίας σας και την προώθηση καλύτερης διάθεσης.

Είστε “σπιτόγατος”

Οι αληθινοί “σπιτόγατοι” είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στο πώς ξοδεύουν τον χρόνο τους στο σπίτι και πώς χρησιμοποιούν την ενέργειά τους όταν είναι μόνοι.

Ακόμα και αν αποτελεί επιλογή να καθίσετε στην ίδια θέση ή να δημιουργήσετε χώρο για προσωπικά χόμπι όταν όλοι οι άλλοι είναι έξω, αν είστε αληθινοί “σπιτόγατοι”, αυτές οι συνήθειες γίνονται τελετουργίες.

Ο χρόνος με τον εαυτό μας μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικός, ιδιαίτερα για ένα πιο εσωστρεφές άτομο. Αλλά αν κάποιος αισθάνεται απογοήτευση που πρέπει να εγκαταλείψει την αγαπημένη του καρέκλα ή δεν αισθάνεται αρκετά άνετα για να χαλαρώσει, να ηρεμήσει και να σκεφτεί, μπορεί να νιώσει εκνευρισμό όταν τελικά βγει από το σπίτι.

Βάζετε συνειδητά όρια

Φυσικά, τα όρια στις σχέσεις και τις προσωπικές συνήθειες είναι σημαντικοί παράγοντας και συχνά απαραίτητοι για την ευημερία. Αλλά αν πάντα κάθεστε στην ίδια θέση στο σπίτι, πιθανότατα σημαίνει ότι είστε επίσης προσεκτικοί στις λεπτομέρειες.

Αναμένετε από τους άλλους να αφήνουν την θέση ελεύθεροι για εσάς, αλλά επίσης εκτιμάτε τα όρια που θέτετε για τον εαυτό σας στο σπίτι — όπως το να δημιουργείτε χώρο για αναστοχασμό στην αγαπημένη σας καρέκλα, ακόμα και αν όλοι οι άλλοι βγαίνουν έξω.

Είστε συναισθηματικός

Ενώ η νοσταλγία μπορεί μερικές φορές να ξεφύγει από τον έλεγχο και να αφήσει τους ανθρώπους να νιώθουν κολλημένοι στο παρελθόν, υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι οι νοσταλγικοί και συναισθηματικοί άνθρωποι έχουν καλύτερες σχέσεις, κοινωνικούς κύκλους και ρυθμισμένες συνήθειες.

Είναι προσεκτικοί με τις μικρές λεπτομέρειες, τόσο στις σχέσεις τους όσο και με τον εαυτό τους στο σπίτι. Ζούνε τα συναισθήματα έντονα, δημιουργούν δυνατές συνδέσεις ακόμα και με ασήμαντες φαινομενικά εμπειρίες και γενικά σκέφτονται σε βάθος για πράγματα — όπως το να κάθονται στην αγαπημένη τους καρέκλα — που οι άλλοι θα παραβλέπαμε εύκολα.

Σας αρέσει η διαύγεια και η καθαριότητα

Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να καυχιούνται για την ικανότητά τους να ευημερούν μέσα στο χάος και να παραμένουν ήρεμοι εν μέσω αβεβαιότητας, αλλά αν πάντα κάθεστε στην ίδια θέση στο σπίτι και είστε αληθινοί δημιουργοί συνήθειας, είναι πιθανό ότι αυτά τα πράγματα δεν σας ενδιαφέρουν.

Προτιμάτε τη στειρότητα της καθαριότητας, τα τελετουργικά μιας σταθερής ρουτίνας και την άνεση των χώρων που έχετε δημιουργήσει για τον εαυτό σας.

Ακόμα και αν αυτό σημαίνει να λέτε “όχι” σε καινούργια πράγματα από καιρό σε καιρό και να παρηγορείτε τον εαυτό σας με συνηθισμένες συνήθειες αυτο-παρηγοριάς όταν είναι απαραίτητο, είναι πιθανό να δημιουργείτε χώρο για τη δική σας άνεση.

Για εσάς η ηρεμία δεν είναι περίπλοκη

Ενώ το να βρείτε γαλήνη σε μια σχέση ή να αποκτήσετε διαύγεια μετά από μια περίπλοκη κατάσταση μπορεί να είναι περιστασιακά δύσκολο, αν κάθεστε στην ίδια θέση στο σπίτι και βασίζεστε σε σταθερά τελετουργικά για να νιώσετε υποστήριξη, είναι πιθανό να ξέρετε ότι η γαλήνη δεν χρειάζεται πάντα να είναι περίπλοκη.

Από την προτεραιότητα στην ξεκούραση μέχρι τη δημιουργία ενός άνετου χώρου στο σπίτι, και το να λέτε “όχι” όταν νιώθετε εξαντλημένοι, υπάρχουν συνήθειες και τελετουργικά που είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζετε, για να εξασφαλίσετε ότι θα νιώθετε πλήρεις και ενεργειακά ευθυγραμμισμένοι.

Είστε διαισθητικός

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, η διαίσθηση συχνά συνδέεται με αυξημένη δημιουργικότητα, μια αύρα ηρεμίας μέσα στο χάος και γενική αυτοπεποίθηση.Ωστόσο, ένα άτομο με έντονη διαίσθηση μπορεί ακόμα και να κάθεται στο ίδιο σημείο στο σπίτι του ως αποτέλεσμα της διαισθητικής φύσης του — αντιλαμβανόμενο το πού θέλει να βρίσκεται, τόσο ενεργειακά όσο και φυσικά.

Ακόμα και αν αυτές οι μικρές αποφάσεις είναι εντελώς υποσυνείδητες, καθοδηγούνται από τον τρόπο σκέψης του ατόμου, και για τα άτομα που δίνουν σημασία στους αγαπημένους τους χώρους, αυτό οφείλεται στη διαίσθηση.