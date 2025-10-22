Μίλτος Καρατζάς: Ξέσπασε σε κλάματα για τον Διονύση Σαββόπουλο – «Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου έχει σκορπίσει την θλίψη στον κόσμο της Τέχνης και όχι μόνο. Ο λατρεμένος απ’ όλη την Ελλάδα «Νιόνιος», έφυγε από την ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών. Αφού έγινε γνωστό το δυσάρεστο νέο, η εκπομπή της Φαίης Σκορδά επικοινώνησε με τον Μίλτο Καρατζά. 

Ωστόσο, ο έμπειρος άνδρας της μουσικής βιομηχανίας δεν γνώριζε για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου και ξέσπασε σε κλάματα όταν η δημοσιογράφος του μετέφερε την θλιβερή είδηση.

Ο Μίλτος Καρατζάς εμφανώς συγκινημένος, ανέφερε στις δηλώσεις του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά πως: «Πέθανε ο Διονύσης; Ωχ Παναγία μου! Όχι, δεν το είχα μάθει. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το δεχτώ. Ο Διονύσης για μένα ήταν τα πάντα, είναι μια τεράστια απώλεια για την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει τόσοι πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι και αυτοί που πραγματικά κρατούσαν ζωντανή την μουσική μας!».

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Ο Διονύσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και θα μας λείψει σε όλους πάρα πολύ. Πενήντα ένα χρόνια που είμαι στην μουσική βιομηχανία δεν έχω συναντήσει άλλον Διονύση Σαββόπουλο. Θα κρατήσω τα τραγούδια του, το μυαλό του, το γεγονός πως ήταν ένας άνθρωπος που είχε απόψεις, που έκανε συνέχεια καινούργια πράγματα, δεν πήγαινε να κάνει ό,τι έκαναν και οι υπόλοιποι, έβγαζε άλλου είδους τραγούδια».

Χάρις Αλεξίου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – «Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα…»

Χρήστος Μάστορας για Διονύση Σαββόπουλο: «Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες…»

Μαντώ Γαστεράτου: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα μια απειλούμενη εγκυμοσύνη»

Ανδρέας Μικρούτσικος για Σαββόπουλο: «Είμαι γεμάτος με τον Διονύση, μεγάλωσα μαζί του»

