Καστοριά: Θύμα απάτης 50χρονη με πρόσχημα το Market Pass – Πώς έγιναν καπνός… 1.190 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, μια υπόθεση απάτης με χρήση υπολογιστή και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, η οποία έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου 2025 σε βάρος 50χρονης στην Καστοριά.

Άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστή της παθούσας, απέκτησε πρόσβαση στα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας και μετέφερε 1.190 ευρώ σε ψηφιακό πορτοφόλι, του οποίου κάτοχος είναι μια 40χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία.

Πώς ο «λογιστής» κατάφερε να ξεγελάσει την 40χρονη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2025, άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην 50χρονη, προσποιούμενος τον υπάλληλο του λογιστή της και ισχυριζόμενος ψευδώς, ότι ήταν δικαιούχος επιδόματος Market Pass.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της παθούσας, να δημιουργήσει e-banking στο όνομά της και να μεταφέρει συνολικά το ποσό των 1.190 ευρώ σε ψηφιακό πορτοφόλι. Κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έρευνας των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι κάτοχος του ψηφιακού πορτοφολιού στο οποίο μεταφέρθηκε το παράνομο χρηματικό ποσό είναι μια 40χρονη ημεδαπή.

Σε βάρος της 40χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

