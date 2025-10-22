Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο – Αναφορές για τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, στην Γερμανία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δύο ομάδες φαίνεται ότι συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να έχουν τραυματιστεί πολλά άτομα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα nius.de

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, στην οδό Vahrenwalder Straße, η οποία είναι μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες του Ανόβερου.

Πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει γίνει τουλάχιστον μία σύλληψη. Το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς είναι προς το παρόν ασαφές.

Τα δρομολόγια στις γραμμές 1 και 2 του τραμ διακόπηκαν, στην οδό Vahrenwalder Straße.