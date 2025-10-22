ΟΠΕΚΕΠΕ – «Φραπές» για την αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατ. ευρώ: «Είμαι καθαρός και θα κινηθώ νομικά» – Τι είπε για τη Jaguar

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπέ», δηλώνει ότι είναι καθαρός και τονίζει πως είναι «όλα ψέματα», μετά τις αποκαλύψεις για την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατά την οποία βρέθηκαν αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 8 αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μια Jaguar. Ο «Φραπέ» τόνισε ότι θα θα κινηθεί νομικά,

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», δήλωσε στο creta24.gr ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα. Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός» συμπλήρωσε.

«Η Jaguar είναι μοντέλο του 1999»

«Σεβόμενος απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μία φορά εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση, στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά εξ’ αυτών ψευδή, να δημοσιοποιούνται στο πανελλήνιο και εγώ να δικάζομαι σε δημόσια δίκη, χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές», ανέφερε ο κ. Ξυλούρης, μιλώντας στο STAR.

«Ως προς την ουσία, θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η “πανάκριβη” Jaguar είναι μοντέλο του 1999, 21 ετών αυτοκίνητο. Το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω τη μεταβίβασα στον αδελφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση, παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία» είπε ο «Φραπές» για την Jaguar.