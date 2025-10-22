ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατ. ευρώ εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα στην έρευνα για τον «Φραπέ»

Σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021–2023 εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατά τον έλεγχο του παραγωγού από την Κρήτη, γνωστού με το προσωνύμιο “Φραπέ”.

Της Άννας Κανδύλη 

Ο ελεγχόμενος, Γιώργος Ξυλούρης, βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η νέα έρευνα της Αρχής φέρνει στο φως επιπλέον ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ενδείξεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική Μονάδα της Αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρότι είχε σχετική υποχρέωση.

Από τη διασταύρωση των τραπεζικών και περιουσιακών στοιχείων προέκυψε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar.

Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να εξεταστεί ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ ο φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον υπολογισμό και καταλογισμό των σχετικών προστίμων.

Παράλληλα, διερευνάται εάν συντρέχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάτι που –αν επιβεβαιωθεί– θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας.

Εκτάσεις στη Χίο

Η έρευνα συνδέεται και με το σκέλος των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων καθώς όπως προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ.Ξυλούρης είχε δηλώσει μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων φέρεται να εισέπραξε σημαντικά ποσά επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αργότερα, υποστήριξε πως η δήλωση έγινε «εκ παραδρομής», ωστόσο δεν επέστρεψε τα χρήματα που είχε λάβει, ούτε υπήρξε σχετική διεκδίκηση του ποσού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

