Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με αγκαλιάζω και μου ζητάω συγγνώμη, ψιθυρίζω στο αυτί του σ’ αγαπώ αλλά το λέω και δυνατά σε εμένα»

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς επέλεξε να προχωρήσει η Αντιγόνη Κουλουκάκου, πριν από λίγες ώρες, μέσα από τα social media απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους,

Κι αυτό μιας και η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια δημοσίευσε τρία όμορφα φωτογραφικά στιγμιότυπα, από το παρελθόν και από το παρόν, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα οποία και συνόδευσε με το εξής μακροσκελές κείμενο.

«Στη ζωή μου έχουν αλλάξει τόσα πολλά απ’ την ημέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, συνειδητά αλλά και υποσυνείδητα, αβίαστα και σαφώς αναμενόμενα. Αυτό που όμως συνειδητοποίησα ένα βράδυ που ότι είχε κοιμηθεί και τον κοιτούσα… ξαφνικά είδα τον εαυτό μου παιδί στην ηλικία του πάνω κάτω», εξομολογήθηκε αρχικά η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

«Δεν έχω σαφή εικόνα και ανάμνηση γιατί κοιτάω με δυο θλιμμένα ματάκια, γενικά η μνήμη της παιδικής μου ηλικίας είναι πολύ χαρούμενη και ξέγνοιαστη. Απ’ την άλλη όμως στην έφηβη ζωή μου και έπειτα, θυμάμαι διαρκώς τον εαυτό μου να προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και ότι αξίζει! Θυμάμαι αυτή τη νοητή ολόσωμη μάσκα της super woman να προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα, να τους ευχαριστήσει όλους και να τους πείσει και ταυτόχρονα, ότι μπορεί και αξίζει και τα καταφέρνει. Στο κομμάτι οικογένεια/κόρη/αδερφή… Σπουδάζω και δουλεύω ως μοντέλο παράλληλα γιατί «μπορούν» να συνδυαστούν. Έχω σχέση, ταξιδεύω συχνά και λείπω αλλά όταν είμαι εκεί να γίνω χίλια κομμάτια για να «επανορθώσω» για την απουσία μου χωρίς καν να μου ζητηθεί», ανέφερε.

«Φίλοι παντού και για όλους, εκεί γιατί οι φίλοι έχουν παιδιά εσύ δεν έχεις και «πρέπει» να είσαι εκεί όταν εκείνοι μόνο μπορούν. Στα επαγγελματικά μετά «μπορείς, πρέπει, θέλεις» να τα κάνεις όλα και διαρκώς να έχεις το χαμόγελο του τζόκερ, οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρηθεί αδυναμία, αχαριστία όχι αρκετά καλή. Και να μη δώσεις δικαίωμα να πουν ότι είσαι κακό παιδί ή δεν είσαι καλό παιδί», συμπλήρωσε.

«Και επιστρέφω στο παιδί μου και, αγκαλιάζοντας το, με αγκαλιάζω και μου ζητάω συγγνώμη και ψιθυρίζω στο αυτί του σ’ αγαπώ αλλά το λέω και δυνατά σε εμένα. Με βλέπω ως μικρή Αντιγόνη να χαμογελώ εκεί αγκαλιά με τα αρκουδάκια του. Και μένω για λίγο εκεί σε αυτό το συναίσθημα ηρεμίας, γαλήνης κ ειρήνης με το μέσα μου κ νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.