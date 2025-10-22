Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με αγκαλιάζω και μου ζητάω συγγνώμη, ψιθυρίζω στο αυτί του σ’ αγαπώ αλλά το λέω και δυνατά σε εμένα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αντιγόνη Κουλουκάκου

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς επέλεξε να προχωρήσει η Αντιγόνη Κουλουκάκου, πριν από λίγες ώρες, μέσα από τα social media απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους,

Συγκινεί η Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση θέλω να βάλω τα κλάματα»

Κι αυτό μιας και η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια δημοσίευσε τρία όμορφα φωτογραφικά στιγμιότυπα, από το παρελθόν και από το παρόν, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα οποία και συνόδευσε με το εξής μακροσκελές κείμενο.

«Στη ζωή μου έχουν αλλάξει τόσα πολλά απ’ την ημέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, συνειδητά αλλά και υποσυνείδητα, αβίαστα και σαφώς αναμενόμενα. Αυτό που όμως συνειδητοποίησα ένα βράδυ που ότι είχε κοιμηθεί και τον κοιτούσα… ξαφνικά είδα τον εαυτό μου παιδί στην ηλικία του πάνω κάτω», εξομολογήθηκε αρχικά η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

«Δεν έχω σαφή εικόνα και ανάμνηση γιατί κοιτάω με δυο θλιμμένα ματάκια, γενικά η μνήμη της παιδικής μου ηλικίας είναι πολύ χαρούμενη και ξέγνοιαστη. Απ’ την άλλη όμως στην έφηβη ζωή μου και έπειτα, θυμάμαι διαρκώς τον εαυτό μου να προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και ότι αξίζει! Θυμάμαι αυτή τη νοητή ολόσωμη μάσκα της super woman να προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα, να τους ευχαριστήσει όλους και να τους πείσει και ταυτόχρονα, ότι μπορεί και αξίζει και τα καταφέρνει. Στο κομμάτι οικογένεια/κόρη/αδερφή… Σπουδάζω και δουλεύω ως μοντέλο παράλληλα γιατί «μπορούν» να συνδυαστούν. Έχω σχέση, ταξιδεύω συχνά και λείπω αλλά όταν είμαι εκεί να γίνω χίλια κομμάτια για να «επανορθώσω» για την απουσία μου χωρίς καν να μου ζητηθεί», ανέφερε.

«Φίλοι παντού και για όλους, εκεί γιατί οι φίλοι έχουν παιδιά εσύ δεν έχεις και «πρέπει» να είσαι εκεί όταν εκείνοι μόνο μπορούν. Στα επαγγελματικά μετά «μπορείς, πρέπει, θέλεις» να τα κάνεις όλα και διαρκώς να έχεις το χαμόγελο του τζόκερ, οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρηθεί αδυναμία, αχαριστία όχι αρκετά καλή. Και να μη δώσεις δικαίωμα να πουν ότι είσαι κακό παιδί ή δεν είσαι καλό παιδί», συμπλήρωσε.

«Και επιστρέφω στο παιδί μου και, αγκαλιάζοντας το, με αγκαλιάζω και μου ζητάω συγγνώμη και ψιθυρίζω στο αυτί του σ’ αγαπώ αλλά το λέω και δυνατά σε εμένα. Με βλέπω ως μικρή Αντιγόνη να χαμογελώ εκεί αγκαλιά με τα αρκουδάκια του. Και μένω για λίγο εκεί σε αυτό το συναίσθημα ηρεμίας, γαλήνης κ ειρήνης με το μέσα μου κ νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:46 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Σταύρος Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Στα μάτια μου ήταν ένας σύγχρονος Διόνυσος – Πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»

Με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο αποχαιρέτησε ο μεγάλος Έλληνας μουσουργός, Σταύρος Ξαρχάκος, ...
22:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί ο Μαραβέγιας για τον Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ, ευχαριστώ για όλα»

Με μία μακροσκελή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση, ο Κωστής Μαραβέγιας μίλησε για τον Διονύση Σ...
21:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μιμή Ντενίση για Διονύση Σαββόπουλο: «Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο»

Από το βράδυ της Τρίτης (21/10), όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, χιλ...
21:24 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Το εξοργιστικό μήνυμα που έλαβε για την λίγων μηνών κόρη της – «Μην κάνεις έτσι και το παιδί σου, μην το πεθάνεις και αυτό»

Τον περασμένο Ιούλιο η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την ηθοποιό να φ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς