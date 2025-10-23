Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα.

Άγιος Ιάκωβος

Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα, γι’ αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Η συγγενική του, όμως, σχέση με τον Κύριο δεν είναι ομόφωνα καθορισμένη.

Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της χριστιανικής Εκκλησίας.

Ο Ιάκωβος, λοιπόν, ποίμανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη, με γενναία στοργή και στερεότητα στην πίστη. Αυτό όμως, εξήγειρε τη μοχθηρία και την κακουργία των Ιουδαίων. Αφού τον έπιασαν, τον έριξαν πάνω από το πτερύγιο του Ναού, και ενώ ακόμα ήταν ζωντανός, τον αποτελείωσαν με άγριο κτύπημα ροπάλου στο κεφάλι.

Έργο του Ιακώβου είναι και η Καθολική Επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, στην οποία να τι μας συμβουλεύει, σχετικά με το πως πρέπει να χειριζόμαστε το λόγο του Θεού: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς» (Επιστολή Ιακώβου, α’ 22). Δηλαδή να γίνεσθε εκτελεστές και τηρητές του λόγου του Θεού και όχι μόνο ακροατές. Και να μη ξεγελάτε τον εαυτό σας, με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνον να ακούει κανείς το λόγο.

Τέλος, η μνήμη του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, φέρεται και την Κυριακή μετά την Γέννηση του Χριστού, μαζί με τη μνήμη του Δαβίδ του Προφήτου και Ιωσήφ του μνήστορος, συνοδευόμενη με το ακόλουθο δίστοιχο: «Σὺ τέκτονος παῖς, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς Κυρίου, τοῦ πάντα τεκτήναντος, ἐν λόγῳ, μάκαρ». Τελείται δε αύτω η Σύναξις εν τω σεπτώ αυτού Ναώ το όντι ένδοθεν της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος δεν είναι άνθρωπος; Μόνο το 3% με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και παρατηρητικότητα μπορεί να περάσει το τεστ σε 7 δευτερό...

Ψητά apple fritters: Συνταγή για πεντανόστιμο μηλοπιτάκι-κέικ

Διζωνικό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο- Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια – Ποια είναι τα οφέλη

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:15 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με ανεβασμένη θερμοκρασία σήμερα – Πότε αναμένεται βελτίωση

Βροχερός θα είναι και σήμερα, Πέμπτη (23/10) ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ οι Κυκλάδες και...
07:07 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Διακοπές νερού σήμερα στην Αττική – Δείτε τις περιοχές

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη (...
03:35 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ – Πότε τίθενται σε ισχύ

Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του...
02:50 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Αντίστροφη μέτρηση για να γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, κερδίζοντας μία ώρα ύπνου, καθώ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς