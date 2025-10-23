Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών – Πώς προσέγγισε τα θύματά του

Σε πολυετή κάθειρξη για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών καταδικάστηκε ένας 63χρονος την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου.

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για βιασμό, γενετήσιες πράξεις, κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια, κατοχή και παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων σε βάρος δύο 12χρονων αγοριών, αρχικά στην Αθήνα το 2019 και στη συνέχεια σε χωριό της Καρδίτσας το 2024.

Κανένα ελαφρυντικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο κατηγορούμενος, που ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών, θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή του εκεί. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, από τα οποία τα 25 έτη εκτιτέα, χωρίς αναστολή και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη. Δεν του αναγνωρίστηκε κανέναν ελαφρυντικό.

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα, διακόπηκε και ολοκληρώθηκε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης. Ως μάρτυρες κατέθεσαν οι γονείς των δύο παιδιών και ένας αστυνομικός, ενώ ως μάρτυρες υπεράσπισης δύο συγχωριανοί του 63χρονου.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με το ένα παιδάκι και παρασύρθηκε, ενώ αρνήθηκε ότι το βίασε, ισχυριζόμενος ότι σεξουαλική πράξη έγινε με τη συναίνεση του ανηλίκου.

Ο ίδιος παραδέχτηκε τη γενετήσια πράξη και την κατάχρηση ανηλίκου, αλλά αρνήθηκε την κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι αρρωστημένες ορέξεις του 62χρονου αποκαλύφθηκαν έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στην Ασφάλεια η αδελφή του ανήλικου αγοριού.

Σύμφωνα με την κοπέλα, ο αδίστακτος παιδεραστής ο οποίος είχε μετακομίσει τους τελευταίους μήνες στο χωριό, είχε προσεγγίσει στα μέσα Ιουνίου τον ανήλικο αδελφό της στέλνοντάς του γραπτά ερωτικά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και από τότε ως και τις 11 Σεπτεμβρίου προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του.

Το 12χρονο αγόρι έδωσε κατάθεση παρουσία παιδοψυχιάτρου και επιβεβαίωσε όσα κατήγγειλε η αδελφή του.

Ο 62χρονος συνελήφθη και οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρήκαν μια φωτογραφία του ανήλικου και κατέσχεσαν τέσσερα μαχαίρια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο υπολογιστές το περιεχόμενο των οποίων εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Από το υλικό αυτό η Αστυνομία έφτασε στη δεύτερη περίπτωση 12χρονου αγοριού από την Αθήνα, όπου ζούσε ο κατηγορούμενος και εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή του, οπότε και μετακόμισε σε χωριό της Καρδίτσας. Στο χωριό ο κατηγορούμενος έλεγε ότι ήταν παντρεμένος, χώρισε και η πρώην σύζυγό του δεν τον άφηνε να δει το παιδί, ενώ δεν είχε παντρευτεί ποτέ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το 2019, ο κατηγορούμενος ενώ ζούσε στην Αθήνα, γνωρίστηκε σε ένα καφενείο με τον πατέρα του δεύτερου παιδιού.