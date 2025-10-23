Φοινικούντα: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η ανιψιά του 68χρονου – Τι λέει η δικηγόρος της για τη διαθήκη, τον καβγά με τον ιδιοκτήτη και τις σχέσεις τους

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η ανιψιά του 68χρονου θύματος που δολοφονήθηκε μαζί με τον υπάλληλό του σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Πιστεύει ότι ο ηθικός αυτουργός είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά δεν μιλά μόνο για ένα άτομο, καθώς θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλοι, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη μιλώντας στο enikos.gr.

της Μαρίας Πασαλίδου

Υπενθυμίζεται ότι το μυστήριο γύρω από τον ηθικό αυτουργό και τα κίνητρα της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη και φίλου του συνεχίζεται. Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα, τις καταθέσεις καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να φτάσουν στην λύση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Για την ανιψιά του ιδιοκτήτη πάντως, «ο ηθικός αυτουργός είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον» όπως τονίζει η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, εξηγώντας ότι η η εντολέας της «θεωρεί πως δεν είναι μόνο ένα άτομο». Η ανιψιά του άτυχου 68χρονου το πιστεύει αυτό, σύμφωνα με την κ. Φραγκάκη, καθώς «ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, ήταν πολύ αγαπητός, δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα και αντιθέτως, όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα για εκείνον».

«Είναι εκτός λογικής οι 22χρονοι να τον σκοτώσουν για για μια δήθεν παρενόχληση»

Υπενθυμίζεται ότι για το διπλό φονικό έχουν προφυλακιστεί οι δύο 22χρονοι, φερόμενοι ως εκτελεστής και συνεργός αντίστοιχα, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε την σκανδάλη.

«Είναι τελείως εκτός λογικής να έρθουν δύο 22χρονοι που δεν έχουν και σχέση με την περιοχή για να τον σκοτώσουν, για μη δήθεν παρενόχληση που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η εντολέας μου θεωρεί ότι μιλάμε για ένα οικονομικό κίνητρο καθώς το θύμα ήταν ένας εύρωστος άνθρωπος» σημείωσε ακόμη η κα. Φραγκάκη.

Οι σχέσεις θύματος και ανιψιάς – «Ήταν σαν πατέρας με κόρη»

Στη συνέχεια, η δικηγόρος της ανιψιάς περιέγραψε τις σχέσεις μεταξύ του θύματος και της εντολέως της, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις τους ήταν σαν πατέρας με κόρη. Μιλούσαν κάθε βράδυ και είχαν μια τέλεια σχέση, πολύ στενή. Πριν κοιμηθεί ο 68χρονος μιλούσε μαζί της», ενώ για τον γιο της ανιψιάς, η κα. Φραγκάκη τόνισε ότι «δούλευε στο κάμπινγκ από 12 ετών. Η εντολέας μου ήθελε να δουλεύει ο γιος στο κάμπινγκ, γιατί το παιδί είχε και το όνομά του και πραγματικά ήταν ο παππούς του, τον έλεγε και εγγονό του».

Η ανιψιά τον ιδιοκτήτη «τον λάτρευε με όλη της την ψυχή και την λάτρευε και αυτός, είχαν πολύ στενή σχέση» επεσήμανε ακόμη η κα. Φραγκάκη, υπογραμμίζοντας ότι «πραγματικά μου λέει πολλές φορές ”πώς θα ζήσει χωρίς τον Κώστα της”. Έχει πόνο ”σαν να έχει χάσει 2 παιδιά”, μου είπε, για να μου δηλώσει πώς νιώθει».

Οι διαθήκες

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε αλλάξει συνολικά 5 φορές την διαθήκη του. Την τελευταία την συνέταξε 3 μόλις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, αναφέροντας μάλιστα ότι την γράφει για την «περίπτωση του απρόσμενου θανάτου του».

Σύμφωνα με την τελευταία διαθήκη, βασικός κληρονόμος ήταν ο αγαπημένος του ανιψιός και γιος του αδελφού του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – «κλειδί» στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Ακόμη, όπως έχει γίνει γνωστό, ο 68χρονος άφηνε επίσης μεγάλο μέρος της περιουσίας του στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην παλαιά διαθήκη άφηνε 2,3 στρέμματα και στον εγγονό του (γιος της ανιψιάς του), ωστόσο, στην νέα διαθήκη τα συγκεκριμένα στρέμματα τα αφήνει και αυτά στον επιστάτη. Ουσιαστικά, στη νέα διαθήκη ο 68χρονος αποκλήρωσε τον εγγονό του, αλλά και τη μητέρα του.

Μάλιστα, σε μαρτυρία της, η μητέρα του ανιψιού του θύματος και αυτόπτη μάρτυρα του φονικού, είχε αναφέρει ότι στην τελευταία του διαθήκη «έβγαλε εκτός την ανιψιά και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του, στον γιο μου και στον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα. Δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσες να τον ρωτήσεις αν δεν σου έλεγε».

«Η εντολέας μου θέλει να τιμωρηθούν οι δράστες, μόνο αυτό την νοιάζει»

Το γεγονός ότι ο 68χρονος δεν άφησε τελικά κάτι στην ανιψιά του σχολίασε η κα. Φραγκάκη, η οποία επεσήμανε ότι: «H γυναίκα αυτή έχει οικονομική επιφάνεια. Δεν περίμενε να γίνει πλούσια από τη διαθήκη που θα της άφηνε ο θείος της και ούτε έχει κάποιο λόγο να μιλάει για διαθήκη, γιατί και στην κληρονομική διαδοχή δεν έχει κάποιο δικαίωμα».

Ακόμη, η ανιψιά, σε δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι είχε μαλώσει μια φορά μόνο με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με την δικηγόρο της να επισημαίνει ότι: «Είχε μαλώσει όντως μια φορά για μια ανακαίνιση, αλλά αφορά κάτι το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια μιας οικογένειας που μαλώνει και που τα ξαναβρίσκει».

«Η εντολέας μου θέλει να τιμωρηθούν οι δράστες, μόνο αυτό την νοιάζει» υπογράμμισε ακόμη η δικηγόρος της ανιψιάς, εξηγώντας πως η ίδια: «Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, με παίρνει κάθε βράδυ και κλαίει. Θέλει οπωσδήποτε και ψυχολογική βοήθεια γιατί όσο περνάνε οι μέρες συνειδητοποιεί τι έχει γίνει και είναι ακόμα πιο τραγικό για την ψυχοσύνθεσή της».