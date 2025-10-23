Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: «Θα έκανα την απόπειρα και για δεύτερο παιδί αν μου έδιναν 10.000 ευρώ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
Φωτογραφία: Instagram/didi.afroditi

«Με το που μου έβαλαν την μπέμπα πάνω μου, απλά άρχισα να κλαίω» αποκαλύπτει μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή που πρόσφατα έγινε για πρώτη φορά μανούλα.

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Το εξοργιστικό μήνυμα που έλαβε για την λίγων μηνών κόρη της – «Μην κάνεις έτσι και το παιδί σου, μην το πεθάνεις και αυτό»

Για τον νέο της ρόλο, αυτόν της μητέρας, καθώς και για τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχεται στα social media μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή το πρωινό της Τετάρτης (22/10) στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και την δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη.

«Δεν είχα πρόθεση να γίνω μητέρα. Επειδή αναλαμβάνω τις ευθύνες, δεν παραμελώ τα πάντα γύρω μου. Είμαι εκεί, από πάνω.

Ήξερα και ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο, όμως τώρα δεν το αλλάζω με τίποτα. Ναι, θα το ξανάκανα τώρα» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η πρώην παίκτρια του Big Brother.

«Με το που μου έβαλαν την μπέμπα πάνω μου, απλά άρχισα να κλαίω. Θα έκανα την απόπειρα και για δεύτερο παιδί αν μου έδιναν 10.000 ευρώ», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:35 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Χρανιώτης: «Έχω περάσει το στάδιο των καταχρήσεων αλλά δεν εθίστηκα σε τίποτα»

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» με την Α...
23:35 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με αγκαλιάζω και μου ζητάω συγγνώμη, ψιθυρίζω στο αυτί του σ’ αγαπώ αλλά το λέω και δυνατά σε εμένα»

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς επέλεξε να προχωρήσει η Αντιγόνη Κουλουκάκου, πριν από λίγες ώρες, ...
22:46 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Σταύρος Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Στα μάτια μου ήταν ένας σύγχρονος Διόνυσος – Πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»

Με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο αποχαιρέτησε ο μεγάλος Έλληνας μουσουργός, Σταύρος Ξαρχάκος, ...
22:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί ο Μαραβέγιας για τον Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ, ευχαριστώ για όλα»

Με μία μακροσκελή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση, ο Κωστής Μαραβέγιας μίλησε για τον Διονύση Σ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς