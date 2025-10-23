Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: «Θα έκανα την απόπειρα και για δεύτερο παιδί αν μου έδιναν 10.000 ευρώ»

«Με το που μου έβαλαν την μπέμπα πάνω μου, απλά άρχισα να κλαίω» αποκαλύπτει μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή που πρόσφατα έγινε για πρώτη φορά μανούλα.

Για τον νέο της ρόλο, αυτόν της μητέρας, καθώς και για τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχεται στα social media μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή το πρωινό της Τετάρτης (22/10) στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και την δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη.

«Δεν είχα πρόθεση να γίνω μητέρα. Επειδή αναλαμβάνω τις ευθύνες, δεν παραμελώ τα πάντα γύρω μου. Είμαι εκεί, από πάνω.

Ήξερα και ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο, όμως τώρα δεν το αλλάζω με τίποτα. Ναι, θα το ξανάκανα τώρα» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η πρώην παίκτρια του Big Brother.

«Με το που μου έβαλαν την μπέμπα πάνω μου, απλά άρχισα να κλαίω. Θα έκανα την απόπειρα και για δεύτερο παιδί αν μου έδιναν 10.000 ευρώ», πρόσθεσε.