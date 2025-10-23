Στράτος Τζώρτζογλου για τη μάχη με την κατάθλιψη: «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω – Δεν είχα το κουράγιο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Στράτος Τζώρτζογλου

Στην περίοδο που ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη, έπειτα από τον θάνατο της μητέρας του αναφέρθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου στη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT». Έχοντας εγκαταλείψει τη φροντίδα του εαυτού και την καριέρα του, είχε σκεφτεί ακόμα και να βάλει τέλος στη ζωή του, είπε μεταξύ άλλων. Και μόνο η σκέψη όμως να αυτοκτονήσει, τόνισε ο ηθοποιός, ήταν αμαρτία.

Στράτος Τζώρτζογλου: Ανανέωσε τους όρκους γάμου με την Σοφία Μαριόλα – «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

«Δεν δεχόμουν ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, δεν ήθελα να δουλέψω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο. Έλεγα “τελείωσε η καριέρα μου, δεν είμαι καλός πατέρας, όλα χάλια”», εξομολογήθηκε αρχικά, αναφερόμενος στο πώς βίωσε την απώλεια της μητέρας του.

Όπως είπε στη συνέχεια ο Στράτος Τζώρτζογλου, του πέρασε από το μυαλό η σκέψη να τερματίσει τη ζωή του, όμως δεν έβρισκε το κουράγιο να το πράξει. «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα τον όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Ήταν βλακεία μου, μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα», τόνισε.

Μην μπορώντας να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ανέφερε επίσης, είχε ζητήσει από την πρώην σύζυγό του και σεναριογράφο, Μαρία Γεωργιάδου, να τον απομακρύνει από το σίριαλ στο οποίο πρωταγωνιστούσε εκείνη την περίοδο.

«Ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν πήγαινα. Παρακάλεσα την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω “καλημέρα”. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε», πρόσθεσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:35 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με αγκαλιάζω και μου ζητάω συγγνώμη, ψιθυρίζω στο αυτί του σ’ αγαπώ αλλά το λέω και δυνατά σε εμένα»

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς επέλεξε να προχωρήσει η Αντιγόνη Κουλουκάκου, πριν από λίγες ώρες, ...
22:46 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Σταύρος Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Στα μάτια μου ήταν ένας σύγχρονος Διόνυσος – Πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»

Με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο αποχαιρέτησε ο μεγάλος Έλληνας μουσουργός, Σταύρος Ξαρχάκος, ...
22:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί ο Μαραβέγιας για τον Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ, ευχαριστώ για όλα»

Με μία μακροσκελή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση, ο Κωστής Μαραβέγιας μίλησε για τον Διονύση Σ...
21:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μιμή Ντενίση για Διονύση Σαββόπουλο: «Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο»

Από το βράδυ της Τρίτης (21/10), όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, χιλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς