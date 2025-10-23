Στράτος Τζώρτζογλου για τη μάχη με την κατάθλιψη: «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω – Δεν είχα το κουράγιο»

Στην περίοδο που ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη, έπειτα από τον θάνατο της μητέρας του αναφέρθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου στη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT». Έχοντας εγκαταλείψει τη φροντίδα του εαυτού και την καριέρα του, είχε σκεφτεί ακόμα και να βάλει τέλος στη ζωή του, είπε μεταξύ άλλων. Και μόνο η σκέψη όμως να αυτοκτονήσει, τόνισε ο ηθοποιός, ήταν αμαρτία.

«Δεν δεχόμουν ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, δεν ήθελα να δουλέψω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο. Έλεγα “τελείωσε η καριέρα μου, δεν είμαι καλός πατέρας, όλα χάλια”», εξομολογήθηκε αρχικά, αναφερόμενος στο πώς βίωσε την απώλεια της μητέρας του.

Όπως είπε στη συνέχεια ο Στράτος Τζώρτζογλου, του πέρασε από το μυαλό η σκέψη να τερματίσει τη ζωή του, όμως δεν έβρισκε το κουράγιο να το πράξει. «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα τον όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Ήταν βλακεία μου, μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα», τόνισε.

Μην μπορώντας να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ανέφερε επίσης, είχε ζητήσει από την πρώην σύζυγό του και σεναριογράφο, Μαρία Γεωργιάδου, να τον απομακρύνει από το σίριαλ στο οποίο πρωταγωνιστούσε εκείνη την περίοδο.

«Ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν πήγαινα. Παρακάλεσα την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω “καλημέρα”. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε», πρόσθεσε.