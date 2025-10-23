Μαρκ Ρούτε: Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαιρετίζει τις κυρώσεις Τραμπ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Enikos Newsroom

Uncategorized

Μαρκ Ρούτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας , ζητώντας παράλληλα να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Μαρκ Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» για την Ουκρανία και όχι η ένταξή της στο ΝΑΤΟ

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος σήμερα με αυτές τις κυρώσεις είναι να ασκεί μεγαλύτερη πίεση, φυσικά, και στα δύο μέρη, σε αυτήν την περίπτωση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ρούτε, ενώ καθόταν δίπλα στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Όλα έχουν να κάνουν με την αλλαγή του λογισμού, με το να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν καταλαβαίνει ότι το όραμα του προέδρου αυτό το Σαββατοκύριακο για κατάπαυση του πυρός, να σταματήσει εκεί που είναι… Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα τώρα», δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία θα πρέπει να εφοδιαστεί με αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, ο επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας δήλωσε ότι εναπόκειται στα μεμονωμένα έθνη να αποφασίσουν τι θέλουν να προμηθεύσουν στη χώρα. «Το ΝΑΤΟ δεν παίρνει θέση», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέτυχε να προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk για επιθέσεις στη Ρωσία μετά από συνάντηση με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, με τον Αμερικανό πρόεδρο αργότερα να καλεί και τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις μάχες και να αποδεχτούν τις τρέχουσες γραμμές μάχης.

 

