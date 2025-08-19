Μαρκ Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» για την Ουκρανία και όχι η ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν βρισκόταν σε εξέλιξη καμία συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία, αλλά γινόταν λόγος μόνο για εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, τύπου «άρθρου 5», το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που η Ουκρανία συνέχιζε να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής, η οποία είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Ρούτε, μιλώντας στο Fox News, τόνισε: «Η κατάσταση έχει ως εξής — οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες έχουν πει πως τάσσονται εναντίον του να γίνει η Ουκρανία κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η επίσημη θέση του ΝΑΤΟ είναι (…) πως ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας είναι αμετάκλητος».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας, αλλά τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στη χώρα και οι οποίες θα συζητούνταν πιο συγκεκριμένα το επόμενο διάστημα.

Το άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας όριζε ότι μια επίθεση σε κράτος-μέλος ισοδυναμούσε με επίθεση εναντίον όλων. Για το Κίεβο, η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελούσε στρατηγικό στόχο που είχε καταγραφεί και στο Σύνταγμα. Για τη Μόσχα, όμως, αυτό συνιστούσε «κόκκινη γραμμή» για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι οι εγγυήσεις αυτού του τύπου θα μπορούσαν να προσφερθούν στην Ουκρανία αντί της πλήρους ένταξης στη Συμμαχία. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση για ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια.