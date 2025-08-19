Μαρκ Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» για την Ουκρανία και όχι η ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρκ Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» για την Ουκρανία και όχι η ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν βρισκόταν σε εξέλιξη καμία συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία, αλλά γινόταν λόγος μόνο για εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, τύπου «άρθρου 5», το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που η Ουκρανία συνέχιζε να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής, η οποία είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Ρούτε, μιλώντας στο Fox News, τόνισε: «Η κατάσταση έχει ως εξής — οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες έχουν πει πως τάσσονται εναντίον του να γίνει η Ουκρανία κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η επίσημη θέση του ΝΑΤΟ είναι (…) πως ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας είναι αμετάκλητος».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας, αλλά τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στη χώρα και οι οποίες θα συζητούνταν πιο συγκεκριμένα το επόμενο διάστημα.

Το άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας όριζε ότι μια επίθεση σε κράτος-μέλος ισοδυναμούσε με επίθεση εναντίον όλων. Για το Κίεβο, η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελούσε στρατηγικό στόχο που είχε καταγραφεί και στο Σύνταγμα. Για τη Μόσχα, όμως, αυτό συνιστούσε «κόκκινη γραμμή» για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι οι εγγυήσεις αυτού του τύπου θα μπορούσαν να προσφερθούν στην Ουκρανία αντί της πλήρους ένταξης στη Συμμαχία. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση για ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
06:08 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Λευκός Οίκος: Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι ανακοίνωσε ο Τραμπ – Όσα έγιναν στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ιστορική ημέρα ήταν η Δευτέρα, 18 Αυγούστου για τον Λευκό Οίκο, καθώς εκεί έλαβαν χώρα οι διπλ...
04:25 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ θα αναπτυχθούν ανοικτά της Βενεζουέλας στο πλαίσιο του αγώνα κατά «των ναρκωτικών»

Τρία αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους κα...
03:55 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και σε στέγη νοσοκομείου στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

Στην περιοχή του Βόλγκογκραντ στη Ρωσία ξέσπασαν πυρκαγιές έπειτα από πτώση συντριμμιών ουκραν...
03:40 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ρωσία: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία»

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο