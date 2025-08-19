Ξέσπασε η Εριέττα Κούρκουλου: «Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την υπεράνθρωπη προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων»

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση προχώρησε σε μια σκληρή ανάρτηση στα social media, μιλώντας για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το The Birth Center, το νέο κέντρο τοκετού που ετοιμάζει. Η επιχειρηματίας κατήγγειλε την ευθυνοφοβία και την αντίσταση στην πρόοδο στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι, παρά τον «πόλεμο» που δέχεται, το όνειρο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου θα γίνει πραγματικότητα.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «“Δουλειές στο εξωτερικό, φιλανθρωπία στην Ελλάδα”, έτσι έλεγε ο παππούς μου. “Όποιος τα καταφέρνει εδώ είναι ήρωας”, λέει σήμερα ο άντρας μου. Δεν καταλάβαινα απόλυτα τι εννοούσαν μέχρι τώρα. Τώρα που αντιλαμβάνομαι ότι στην Ελλάδα, ένας κομπλεξικός άνθρωπος μπορεί να σβήσει την υπεράνθρωπη προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων. Τώρα που καταλαβαίνω το μέγεθος της ευθυνοφοβίας που επικρατεί στη χώρα μας και την τρομακτική αντίσταση που υπάρχει στην πρόοδο».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως η προσπάθειά της στόχο έχει την αλλαγή στην αντιμετώπιση των μητέρων και των μωρών στην Ελλάδα, γράφοντας: «Πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό για τις γυναίκες (πλούσιοι δεν θα γίνουμε από ένα κέντρο τοκετού). Όνειρό μας είναι να αλλάξει η αντιμετώπιση των μαμάδων και των μωρών τους στην Ελλάδα. Και τι έχουμε καταφέρει; Να πληρώνουμε τρεις μήνες τώρα μισθοδοσίες χωρίς να έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας (άλλος θα είχε φαλιρίσει), να δεχόμαστε συνεχόμενο πόλεμο από παντού και κυρίως από άνθρωπο του χώρου των μαιών πράγμα που δεν το χωράει ο νους μου και να αναγκαζόμαστε να “κρεμάσουμε” τις γυναίκες που θα ερχόντουσαν να γεννήσουν μαζί μας τον Αύγουστο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει άδεια λειτουργίας».

Η Εριέττα Κούρκουλου κάλεσε μάλιστα τις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν με την ίδια αυστηρότητα και τα μαιευτήρια της χώρας: «Καλώ όλους τους υπεύθυνους λοιπόν που αμφισβητούν αυτό που κάνουμε, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλά μας που υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό, να πάνε να κάνουν τον ίδιο εξονυχιστικό έλεγχο στα μαιευτήρια. Να πάνε να δείξουν και εκεί το δήθεν ενδιαφέρον τους για τις μαμάδες και τα μωρά. Εκεί που τον Αύγουστο γεμίζουν οι μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών γιατί προγραμματίζουν τοκετούς με βάση τις διακοπές τους. Εκεί που γίνονται λάθη που κοστίζουν ζωές – εκεί που αυτά που γίνονται δεν βγαίνουν ποτέ προς τα έξω. Εκεί που αρπάζουν τα μωρά από τις μητέρες τους χωρίς εξήγηση και τα πλακώνουν στα ξένα γάλατα και τις αντιβιώσεις. Όταν πάνε ΚΑΙ από εκεί μια βόλτα, θα τους περιμένω με χαρά και στο The Birth Center να απαντήσω σε ό,τι επιπλέον θέλουν».

Η επιχειρηματίας δεν παρέλειψε να ζητήσει συγγνώμη από την ομάδα της και τις γυναίκες που είχαν προγραμματίσει να γεννήσουν στο κέντρο: «Ένα συγγνώμη στην ομάδα μου που δεν έκανε φέτος διακοπές. Ένα συγγνώμη στις γυναίκες που απογοητεύσαμε και ένα συγγνώμη στον γιο μου που έχασα το πρώτο του κολύμπι γιατί ούρλιαζα στα τηλέφωνα για χάρη αυτών των προβληματικών ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τη δήθεν δύναμή τους. Εμείς στο τέλος θα τα καταφέρουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας και τότε θα παρακαλάτε για μια φωτογραφία δίπλα μου 🤢».