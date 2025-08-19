Αιτωλοακαρνανία: Τραγωδία στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Bάλτου – Νεκρός χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία: Τραγωδία στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Bάλτου – Νεκρός χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο
Φωτογραφία Αρχείου

Βαριά σκιά έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Βάλτου, όταν ένας χειριστής μηχανήματος έχασε τη ζωή του την ώρα που εργαζόταν. Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Αγρινίου, ήταν περίπου 40 ετών και εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-maistros.gr, ο χειριστής χειριζόταν οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό του.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στους συναδέλφους του, οι οποίοι μιλούν για έναν άνθρωπο με εμπειρία και εργατικότητα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο εργοτάξιο.

