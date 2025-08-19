Εμανουέλ Μακρόν: Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος – Κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει η διπλωματία

Εμανουέλ Μακρόν: Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος – Κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει η διπλωματία

Ο Εμανουέλ Μακρόν, αμέσως μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να στηρίξουν το Κίεβο ακόμη και με στρατεύματα στο έδαφος, ενώ παράλληλα ζήτησε την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν προχωρήσει σε συμφωνία ειρήνης. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να περιορίζει το μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

«Θα χρειαστούμε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος. Θα χρειαστούμε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τις οποίες οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι πρόθυμοι να παρέχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει έναν στρατό «που μπορεί να αντισταθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης» και δεν θα έχει «κανένα περιορισμό στον αριθμό ή την ικανότητα των όπλων».

Σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ, ο Μακρόν επεσήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται «πρόθυμος» να προχωρήσει σε δευτερεύουσες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα, εφόσον η Ρωσία δεν δείξει διάθεση συνεργασίας. «Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και πιστεύει ότι και ο πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά αν τελικά αυτή η διαδικασία συναντήσει άρνηση, είμαστε επίσης έτοιμοι να πούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις κυρώσεις», σημείωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι στο τραπέζι των συζητήσεων δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου υπέρ ενός συμβιβασμού.

Σε ερώτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε συγκεκριμένες παραχωρήσεις ως προϋπόθεση για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας των ΗΠΑ προς το Κίεβο, ο Μακρόν ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό».

