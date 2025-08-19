BBC: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι ο «Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για εμένα»

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια φράση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ ακούγεται να αναφέρεται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα. Το καταλαβαίνεις; Όσο τρελό και αν ακούγεται», είπε χαρακτηριστικά στον Μακρόν.