«Επιδιώκοντας την ειρήνη» – Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που απαθανάτισε την συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συνάντηση των δύο ηγετών που συζητούν για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία.

Με τη γλώσσα του σώματος να μαρτυρά ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο η φωτογραφία μάλλον θέλει να προϊδεάσει για μία θετική έκβαση στις πολύωρες συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη, παρουσία και των ευρωπαίων ηγετών.