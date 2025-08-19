Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και κανονίζουμε τριμερή συνάντηση

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πως ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για μια συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μίλησα με τον Πούτιν και κανονίζουμε τριμερή συνάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, «τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιηθεί μια τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ».

