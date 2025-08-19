«Εγώ το άλλαξα» – Η χιουμοριστική δήλωση του Ζελένσκι για το μαύρο κοστούμι που φόρεσε

Με μαύρο κοστούμι, αρκετή αυτοπεποίθηση και καλύτερα προετοιμασμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπου εκτός από τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του, ο Ζελένσκι μίλησε και για τη νέα ενδυματολογική του εμφάνιση.

Όταν ένας δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι «φαίνεται υπέροχος με το κοστούμι του», ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη χαριτολογώντας: «Το ίδιο είπα κι εγώ! Αυτός είναι που σου είχε επιτεθεί την τελευταία φορά», σημείωσε.

Με τη σειρά του, ο Ζελένσκι απάντησε επίσης με χιούμορ στον δημοσιογράφο, που του ζήτησε συγνώμη για τα επικριτικά του σχόλια στο παρελθόν: «Το θυμάμαι αυτό. Εσείς φοράτε το ίδιο κοστούμι. Εγώ το άλλαξα».