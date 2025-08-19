«Εγώ το άλλαξα» – Η χιουμοριστική δήλωση του Ζελένσκι για το μαύρο κοστούμι που φόρεσε

Enikos Newsroom

διεθνή

«Εγώ το άλλαξα» – Η χιουμοριστική δήλωση του Ζελένσκι για το μαύρο κοστούμι που φόρεσε

Με μαύρο κοστούμι, αρκετή αυτοπεποίθηση και καλύτερα προετοιμασμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπου εκτός από τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του, ο Ζελένσκι μίλησε και για τη νέα ενδυματολογική του εμφάνιση.

Όταν ένας δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι «φαίνεται υπέροχος με το κοστούμι του», ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη χαριτολογώντας: «Το ίδιο είπα κι εγώ! Αυτός είναι που σου είχε επιτεθεί την τελευταία φορά», σημείωσε.

Με τη σειρά του, ο Ζελένσκι απάντησε επίσης με χιούμορ στον δημοσιογράφο, που του ζήτησε συγνώμη για τα επικριτικά του σχόλια στο παρελθόν: «Το θυμάμαι αυτό. Εσείς φοράτε το ίδιο κοστούμι. Εγώ το άλλαξα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
01:20 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και κανονίζουμε τριμερή συνάντηση

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, γνωστοποίησε ότι είχε...
01:05 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

BBC: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι ο «Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για εμένα»

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια φράση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξε...
00:53 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Financial Times: Η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα 100 δισ. δολαρίων χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη

Η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρηματο...
00:38 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

NBC News: Ο Ζελένσκι θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες μετά το τέλος της συνάντησης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνεχίσει να βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συζητήσεις, παρ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο