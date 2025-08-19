Βλαντιμίρ Πούτιν: Είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βλαντιμίρ Πούτιν: Είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο Πούτιν δήλωσε στον Τραμπ, τον οποίο συνάντησε την Παρασκευή στην Αλάσκα, ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε στο διάλειμμα των συνομιλιών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον με Ευρωπαίους ηγέτες, ανέφερε η πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

