NBC News: Ο Ζελένσκι θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες μετά το τέλος της συνάντησης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνεχίσει να βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συζητήσεις, παρότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως μετέδωσε το NBC News. Η παραμονή του Ουκρανού προέδρου στην αμερικανική πρωτεύουσα, μαζί με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες μορφές συνομιλιών.

Ένας εκπρόσωπος του Ζελένσκι δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο: «Η συνάντηση έχει λήξει, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραμείνουν προς το παρόν στην Ουάσινγκτον για να συνεχίσουν τις συνομιλίες, ενδεχομένως σε άλλη μορφή».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την πληροφορία ότι ο Τραμπ διέκοψε τις διαβουλεύσεις προκειμένου να πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μια κίνηση που έδωσε νέα διάσταση στις ήδη κρίσιμες συνομιλίες.

