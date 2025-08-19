Φρίντριχ Μερτς: Αυτές είναι κρίσιμες μέρες για την Ουκρανία – Συνάντηση κορυφής μόνο αν σιγήσουν τα όπλα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες «κρίσιμες για την Ουκρανία», μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «συνάντηση κορυφής μπορεί να γίνει μόνο αν σιγήσουν τα όπλα», ενώ ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η συνάντηση αυτή, όπως εξήγησε, προέκυψε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, στην οποία ο Πούτιν συμφώνησε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρανό ομόλογό του. Ο τόπος διεξαγωγής της δεν έχει ακόμη καθοριστεί. «Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο και συμφώνησαν ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού προέδρου εντός των επόμενων δύο εβδομάδων», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν ο Πούτιν θα τολμήσει να συμμετάσχει σε μια διμερή σύνοδο κορυφής με τον Ζελένσκι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανατροπές. Την ίδια στιγμή, ο καγκελάριος χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι όλη η Ευρώπη θα έπρεπε να λάβει μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία.

Ο Φρίντριχ Μερτς κατέληξε σημειώνοντας ότι οι σημερινές προσδοκίες όχι μόνο καλύφθηκαν, αλλά και ξεπεράστηκαν. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που τοποθετήθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση, την ώρα που ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δικό του μήνυμα για τις εξελίξεις.