Τροχαίο στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα έπεσε πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Τροχαίο στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα έπεσε πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου, γύρω στις 22:30, στην Ερέτρια Ευβοίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο evima.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Φιλοσόφου Μενεδήμου.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ένα όχημα κινούνταν από την κατεύθυνση του Μουσείου, ενώ το δεύτερο βρισκόταν ήδη επί της οδού Φιλοσόφου Μενεδήμου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και στα τρία αυτοκίνητα.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που βγήκε να δει τι έχει συμβεί, ενώ ένοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα σπίτια τους ανήσυχοι από τον θόρυβο. Ευτυχώς, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο του ατυχήματος και προχώρησε στην καταγραφή των αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Δείτε εικόνες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
05:55 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Σαν σήμερα 19 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
04:55 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Τραγωδία στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Bάλτου – Νεκρός χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο

Βαριά σκιά έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευρά...
23:54 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 35χρονος

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένας άν...
23:26 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Παπάγου: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κατοικία προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές – ΦΩΤΟ

Λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 προσέκρουσε σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου στο ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο