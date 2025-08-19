Τροχαίο στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα έπεσε πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου, γύρω στις 22:30, στην Ερέτρια Ευβοίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο evima.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Φιλοσόφου Μενεδήμου.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ένα όχημα κινούνταν από την κατεύθυνση του Μουσείου, ενώ το δεύτερο βρισκόταν ήδη επί της οδού Φιλοσόφου Μενεδήμου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και στα τρία αυτοκίνητα.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που βγήκε να δει τι έχει συμβεί, ενώ ένοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα σπίτια τους ανήσυχοι από τον θόρυβο. Ευτυχώς, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο του ατυχήματος και προχώρησε στην καταγραφή των αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Δείτε εικόνες