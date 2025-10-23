Κίνηση στο «κόκκινο»: Το αδιαχώρητο σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

«Κόκκινο» χτυπά η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας και στην έξοδο της Αθηνών- Κορίνθου.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στον Κηφισό, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στην Σταδίου.

Το αδιαχώρητο επικρατεί και στην Πειραιώς αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 25-30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15′-20′ από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας,

5′-10′ Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.