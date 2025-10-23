Δύσκολη η ισορροπία Δένδια και Μεγάρου Μαξίμου – Ρίχνει τους τόνους ο Πρωθυπουργός

Παραμένει η ένταση στο εσωκομματικό πεδίο της ΝΔ δύο ημέρες αφού ο Νίκος Δένδιας διαχώρισε την θέση του από την κυβέρνηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πήγε στην Βουλή προκειμένου να ψηφίσει την τροπολογία αλλά δεν απέφυγε τα «καρφιά» συναδέλφων του στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι απέφυγε να υπερασπιστεί από το βήμα της Βουλής την τροπολογία.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε «πηγαδάκι» στην Βουλή ότι ο ίδιος δεν θα υπερασπιζόταν μία τροπολογία του υπουργείου του μόνο αν ήταν σε κώμα στην εντατική.

Από την πλευρά του χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και υπογράμμισε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Νίκο Δένδια ο οποίος δεν διαφώνησε με την τροπολογία. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον ΣΚΑΪ ότι αναμένει την πρόταση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανάδειξη του μνημείου. Αυτή η δήλωση εκτιμάται ότι δείχνει πώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει την τροπολογία ανεφάρμοστη στην πράξη αλλά αναμένει βήματα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πάντως πηγές που κινούνται κοντά στον Νίκο Δένδια, έλεγαν ότι ο υπουργός θα φροντίσει να εφαρμοστεί η τροπολογία και θα πράξει όσα του αναλογούν. Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη μένει να φανεί το επόμενο διάστημα καθώς η «γαλάζια» παράταξη παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις. Αρκετοί πιστεύουν ότι ο Νίκος Δένδιας έχει στοχεύσει στο συντηρητικό κεντρώο ακροατήριο της ΝΔ το οποίο αποξενώθηκε με κινήσεις όπως την ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Τα βλέμματα στρέφονται στο τι έχει σκοπό να πράξει στο μέλλον ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και αν θα διαχωρίσει την θέση από την κυβέρνηση και σε άλλα ζητήματα με αποτέλεσμα να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με το Μέγαρο Μαξίμου.

Ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η εκδήλωση την ερχόμενη Τετάρτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου ο Νίκος Δένδιας θα κάνει τα τα αποκαλυπτήρια της ανάπλασης διά χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου. Παρόντες στην εκδήλωση αναμένεται να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βουλευτές της ΝΔ αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Με αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να στείλει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει εσωκομματικό πρόβλημα στην κυβέρνηση και το θέμα με τον υπουργό Άμυνας θεωρείται λήξαν. Ήδη από χθες το Μαξίμου υποβαθμίζει το επεισόδιο με τον Νίκο Δένδια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναμένεται στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρίξει περαιτέρω τους τόνους.

 

08:44 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

