Γκάζι: Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναμένουν οι Αρχές για τον θάνατο της 16χρονης – Η έρευνα στο σπίτι του υπεύθυνου του νυχτερινού κέντρου

Τις τοξικολογικές εξετάσεις αναμένουν να έχουν στα χέρια τους οι Αρχές και οι συγγενείς της 16χρονης η οποία κατέρρευσε λίγα μέτρα από νυχτερινό κατάστημα που διασκέδαζε με την παρέα της στην οδό Δεκελέων, στο Γκάζι και άφησε την τελευταία της πνοή στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, το πρωί της Κυριακής (19/10).

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα και τις καταθέσεις και τις περιγραφές των μαρτύρων, η 16χρονη φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία όταν βρισκόταν στο κατάστημα, βγήκε από αυτό για να πάρει αέρα και να νιώσει καλύτερα αλλά λίγα μέτρα μετά κατέρρευσε.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της κοπέλας που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Περίπου 10 ώρες μετά, ο πατέρας της 16χρονης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού.

Οι τοξικολογικές αναμένεται να ρίξουν φως στο εάν η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ ή αν υπήρχαν τυχόν κι άλλες ουσίες στον οργανισμό της που οδήγησαν στον θάνατό της.

Έφοδος

Αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο κατάστημα και πήραν δειγματοληπτικό υλικό και μπουκάλια από αλκοόλ προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται το αλκοόλ με τον θάνατο του κοριτσιού.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, αστυνομικοί μαζί με εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του κατά νόμου υπεύθυνου του νυχτερινού καταστήματος. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε και να υποστήριξε ότι η ανήλικη δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Περίοικος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο enikos.gr, κάποιος περίοικος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ για το περιστατικό. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στη 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι επρόκειτο για ανακοπή. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι και την διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς αποτέλεσμα.

«Οι γιατροί πιθανολογούν ότι μπορεί στον οργανισμό της να υπάρχουν, εκτός από αλκοόλ, και άλλες ουσίες»

Όπως ακόμη τόνισε ο κ. Γιαννάκος: «Πρέπει να δούμε εάν το νοσοκομείο ήξερε ότι είναι ανήλικη. Όταν κάποιος μεταφέρεται και διαπιστώνεται ότι είναι νεκρός, καταρχήν ενημερώνεται ο συγγενής. Οι συγγενείς ενημερώθηκαν σίγουρα άμεσα και πήγαν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ενημερωθεί και η αστυνομία είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος. Δεν γνωρίζω ακόμα τι έχει κάνει το νοσοκομείο, καθώς το ζήτημα προέκυψε τώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φίλοι και οι φίλες που διασκέδαζαν στο νυχτερινό κέντρο μαζί με την 16χρονη, κατέθεσαν στις Αρχές ότι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο κ. Γιαννάκος σημείωσε ότι «οι γιατροί πιθανολογούν ότι μπορεί στον οργανισμό της να υπάρχουν, εκτός από αλκοόλ, και άλλες ουσίες, αλλά αυτό είναι κάτι που θα δείξουν οι τοξικολογικές».

Τι λέει το ΕΚΑΒ για την ενημέρωση των Αρχών

Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το νοσοκομείο ούτε το από το ΕΚΑΒ, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΚΑΒ στο enikos.gr: «Δεν είναι δουλειά του ΕΚΑΒ να ενημερώσει την Αστυνομία. Όταν το ΕΚΑΒ πηγαίνει σε ένα περιστατικό, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κρατήσει έναν άνθρωπο στη ζωή ή να προσπαθήσει να τον επαναφέρει. Δεν ειδοποιεί εκείνη την ώρα, εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Από εκεί και πέρα το νοσοκομείο, το οποίο διαπιστώνει και τον θάνατο ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να ενημερώσει τις Αρχές».

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήσεις για τρία περιστατικά μέθης στην ίδια οδό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι επρόκειτο για ενήλικα άτομα.