ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των 34 συλληφθέντων για το «πάρτι» με τις επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα

Ολοκληρώθηκαν εν τω μεταξύ στις 3 τα ξημερώματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι καταθέσεις των 34(ων) από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ… και ήδη άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα.

Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με τις αγροτικές επιδοτήσεις

Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπίστωσαν οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, όπως γνωστοποίησε στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμη και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά– φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι του ελληνικού FBI έφεραν την πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέλη της φέρεται να διέπρατταν κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε.

Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο ρόλος των ΚΥΔ

Στη χαώδη κατάσταση και στις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος κατέθεσε στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και αποκάλυψε ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί περισσότερες φορολογικές παραβάσεις από το 50%.

Στα κέντρα αυτά έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος, είπε ότι έχει ενημερώσει για όλα αυτά που γίνονταν στον Οργανισμό το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Επιδοτήσεις με… σερβιτόρους, DJ και ανύπαρκτα χωράφια

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 6.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 παρανόμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών ωστόσο, το παράνομο ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τις επιδοτήσεις έλαβαν άνθρωποι που δεν ήταν αγρότες και δεν είχαν καν χωράφια. Αντιθέτως, ήταν σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτής, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ακόμα και DJ.

Τα νήματα φέρονται ότι κινούσαν ένας 36χρονος ενεργός υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης κι ένας ακόμη πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων 38 ετών στα Γιαννιτσά, ο οποίος μάλιστα δήλωνε αγρότης.

Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να βλέπουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί για να τα δηλώσουν με ψεύτικα συμφωνητικά σε κάποιους συνεργάτες τους προκειμένου να λάβουν τα παράνομα χρήματα. Επίσης, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν.

Μάλιστα ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά φέρεται μέσω της συζύγου του να διακινούσε τα χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταστημάτων ενδυμάτων που η ίδια διέθετε.

Υπάρχουν ακόμη 11 άτομα που ήταν εκμισθωτές και μισθωτές των γεωργικών εκτάσεων. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμιγνύουν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παρανόμων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο ΚΥΔ Ηρακλείου ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος

Ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος είχε δικό του γραφείο μελετών προκειμένου να εντάσσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους αγρότες και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.

Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη από άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί με το πλοίο της γραμμής στην Αθήνα, για να παραστεί και αυτός ενώπιον της εισαγγελέως.

Ο ίδιος διέθετε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διατηρεί, ενώ ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες είναι ήταν να βρίσκει αδιάθετες γαίες και να τις ενώνει, να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς προκειμένου να καρπώνονται τις παράνομα επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και βέβαια εκείνος να παίρνει ό,τι του αναλογούσε.

Η ζημία προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτιμάται πως ξεπερνά τα 19,6 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.