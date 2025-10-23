e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι πληρωμές στους δικαιούχους – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Και η Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, είναι ημέρα πληρωμών καθώς μέχρι και την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου θα έχουν καταβληθεί συνολικά 75.027.009,91 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε 86.814 δικαιούχους.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως τη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Και η ΔΥΠΑ καταβάλει:
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.