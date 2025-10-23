Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025: Κριοί, μυστικά και επιθυμίες βγαίνουν στην επιφάνεια

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (22/10/2025)

Κριός

Κριέ, τα υπόγεια ρεύματα που νόμιζες ότι ήταν ακίνητα έχουν ένταση. Μοιάζει σαν ο ωκεανός να αποφάσισε να θυμηθεί τη δύναμή του.

Μυστικά που έκρυβες, επιθυμίες που ψιθύριζες μόνο στον εαυτό σου, βγαίνουν στην επιφάνεια και ταυτόχρονα νιώθεις εκτεθειμένος αλλά και παθιασμένος. Θα βουτήξετε χωρίς φόβο, ή θα παρακάμψετε τις φωνές και θα προσποιηθείτε ότι τα ρεύματα δεν σας καλούν;

Ταύρος

Ταύρε, η ησυχία στις σχέσεις σου είναι ένα ψέμα. Κάποιος ή κάτι απαιτεί την προσοχή σας και οι διακριτικές χειρονομίες μπορούν να κάνουν περισσότερα από τις δηλώσεις.

Η αφοσίωση, οι προθέσεις και οι επιθυμίες υπόκεινται σε έλεγχο. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι η άνεση ήταν μόνο ένας αντιπερισπασμός από την αλήθεια. Η πραγματική σύνδεση ζει στους χώρους που φοβόσασταν να πάτε.

Δίδυμος

Δίδυμοι, η περιέργεια σας φουντώνει και δεν πρόκειται για ένα άσκοπο ενδιαφέρον. Είναι ένας μαγνήτης που σας τραβάει προς αυτό που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια.

Οι συζητήσεις έχουν μυστικά νοήματα, οι σιωπές μιλούν έντονα και μια ματιά μπορεί να σας πει περισσότερα από οποιαδήποτε εξήγηση. Σήμερα δεν είστε εδώ για να μείνετε στην επιφάνεια. Εδώ υπάρχει διορατικότητα που θα καθορίσει όχι μόνο τις σχέσεις σας αλλά και τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, τα συναισθήματα αναδύονται και τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Αισθάνεστε πιο έντονα απ’ ό,τι συνήθως, βλέπετε πιο μακριά και η πρόσκληση είναι να αγκαλιάσετε την ειλικρίνεια και την αλήθεια σας.

Η ευαλωτότητα σας δεν είναι αδυναμία. Είναι το κλειδί. Αυτό που αποκαλύπτετε για τον εαυτό σας δεν μπορεί να αγνοηθεί. Σας περιμένει μια μεταμόρφωση, αλλά μόνο αν την αντιμετωπίσετε χωρίς να δειλιάσετε, χωρίς περισπασμούς, χωρίς δικαιολογίες.

Λέων

Λέων, η επιθυμία είναι τολμηρή και απαιτητική και έρχεται απροειδοποίητα. Κάποιος κοντά σας μπορεί να σας αποκαλύψει μια πλευρά του που δεν γνωρίζετε ή να ανακαλύψετε ότι λαχταράτε κάτι που δεν ξέρατε καν ότι θέλατε.

Η συγκίνηση βρίσκεται στο παιχνίδι, στη δοκιμή των ορίων, στην παρατήρηση του πώς συγκρούονται η ειλικρίνεια και το πάθος.

Παρθένος

Παρθένε, η σιωπή είναι γεμάτη νόημα. Οι μικρές λεπτομέρειες του κόσμου σας μιλούν πιο δυνατά από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να μιλήσουν οι λέξεις. Μοτίβα στις σχέσεις, κρυφά κίνητρα, οι δικές σας ανεξερεύνητες παρορμήσεις αναδύονται για να εξεταστούν.

Η παρατήρηση τώρα είναι δύναμη και η προσοχή είναι το κλειδί. Αν δεν τις επιστρατεύσετε ότε θα παραμείνετε μέσα στο θόρυβο. Αν τις αποδεχτείτε και τις χρησιμοποιήσετε θα αρχίσετε να βλέπετε το αόρατο πλαίσιο που διαμορφώνει τη ζωή σας.

Ζυγός

Ζυγέ, οι συνεργασίες απαιτούν απολογισμό και η ισορροπία δεν θα σε ικανοποιεί πλέον. Υπάρχουν αλήθειες κάτω από την επιφάνεια που αφορούν την αφοσίωση, την επιθυμία και την πρόθεση που επιμένουν να πάρουν την αναγνώρισή σας. Η άνεση μπορεί να είναι δελεαστική αλλά να θυμάστε ότι είναι ένας ψεύτικος φίλος.

Η πρόκληση είναι να κινηθείτε με τα μάτια ορθάνοιχτα, παρατηρώντας όσα δεν ομολογείτε και να ζυγίζετε κάθε φορά τι είναι πραγματικό με τι είναι βολικό. Η επίγνωση σήμερα δεν είναι προαιρετική. Είναι θέμα επιβίωσης.

Σκορπιός

Σκορπιέ, όλα τα κρυφά, όλα τα έντονα, όλα όσα νόμιζες ότι μπορείς να ελέγξεις είναι προς εξέταση. Είστε μαγνητικοί αλλά και εκτεθειμένοι, και εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη.

Η επιθυμία, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση, η σκιά και το φως στριφογυρίζουν στην ζωή σας με έναν τρόπο που είναι ταυτόχρονα τρομακτικός και συναρπαστικός. Ασχοληθείτε με αυτό που δεν μπορείτε να δείτε, αγκαλιάστε αυτό που δεν μπορείτε να ονομάσετε και δράστε με σαφήνεια.

Τοξότης

Τοξότη, η περιπέτεια συναντά το βάθος και η συνήθης αισιοδοξία σου διανθίζεται με μία αλήθεια που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Οι προθέσεις κάποιου ή οι δικές σας κρυφές παρορμήσεις υψώνονται σαν σημαίες. Αυτή δεν είναι μια μέρα για επιφανειακές συγκινήσεις.

Το κάλεσμα είναι να δείτε καθαρά, να κινηθείτε με τόλμη, να προχωρήσετε μπροστά με θάρρος και διορατικότητα. Το ρίσκο συναντά την ανταμοιβή στα διακριτικά μηνύματα και τις ανεπαίσθητες αποκαλύψεις που μπορεί να είχατε παραβλέψει.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, τίποτα δεν είναι τόσο σταθερό όσο φαίνεται. Η παρατήρηση είναι το κλειδί. Το να μάθετε να διακρίνετε τα πράγματα θα είναι σύμμαχός σας.

Οι επιλογές που θα κάνετε τώρα θα έχουν αντίκτυπο πολύ πέρα από το παρών και θα διαμορφώσουν σχέσεις και φιλοδοξίες. Επιλέξτε το βάθος αντί της ευκολίας και τη σαφήνεια αντί της ψευδαίσθησης. Αυτός είναι ο δρόμος.

Υδροχόος

Υδροχόε, αισθάνεσαι τα αόρατα μηνύματα που κρύβονται στις συνηθισμένες συναντήσεις. Αυτό που οι άλλοι προσπαθούν να κρύψουν τραβάει την περιέργειά σας. Οι επαφές απαιτούν ειλικρίνεια, αντιπαράθεση και λεπτότητα.

Η δύναμή σας έγκειται στο να παρατηρείτε αυτό που διαφεύγει από τους άλλους και στο να εμπιστεύεστε την αντίληψη έναντι της εμφάνισης. Αυτό που ανακαλύπτετε είναι τόσο δύναμη όσο και διορατικότητα, αρκεί να τολμήσετε να κοιτάξετε πέρα από το προφανές.

Ιχθύες

Ιχθύες, σήμερα δεν θέλετε καθόλου να κολυμπήσετε. Τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά. Ωστόσο βουτήξτε βαθιά δίνοντας ολόκληρο τον εαυτό σας. Επιτρέψτε στην ευαισθησία να γίνει η πυξίδα σας και όχι η αδυναμία σας.

Όσοι στρέφονται προς τα μέσα και τον εσωτερικό κόσμο τους θα παρασυρθούν σε κρυμμένα βάθη της και θα βρουν σαφήνεια στο χάος, δύναμη στην ευαλωτότητα και μια απροσδόκητη και δύσκολα κερδισμένη αίσθηση δράσης.