Στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας για την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το «καρφί» του Άδωνι Γεωργιάδη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Δένδιας, Βουλή, Άγνωστος Στρατιώτης

Στη Βουλή έφτασε λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να ψηφίσει δια ζώσης στην ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ο κ. Δένδιας δεν έκανε δηλώσεις στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και μπήκε κατευθείαν στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Το «καρφί» του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ερωτήθηκε αν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσει στη Βουλή σε τροπολογία του υπουργείου του, και απάντησε: «Η μόνη περίπτωση να μη μιλούσα ήταν όχι μόνο να είμαι στην εντατική αλλά να είμαι και σε κώμα, διασωληνωμένος».

Δείτε φωτογραφίες:

Νίκος Δένδιας, Βουλή, Άγνωστος Στρατιώτης

Νίκος Δένδιας, Βουλή, Άγνωστος Στρατιώτης

Νίκος Δένδιας, Βουλή, Άγνωστος Στρατιώτης

Νίκος Δένδιας, Βουλή, Άγνωστος Στρατιώτης

Νίκος Δένδιας, Βουλή, Άγνωστος Στρατιώτης

Νίκος Δένδιας, Βουλή, Άγνωστος Στρατιώτης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Συναγερμός για τις συνήθειες των 16χρονων: Αλκοόλ, κάπνισμα και τζόγος

Ε.Ε.: Ποιες αλλαγές έρχονται στις άδειες οδήγησης

Αγορά ακινήτων: Οι προκλήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που μπλοκάρουν την πορεία τους προς την επιτυχία – «Βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στην εξέλιξη σας»
περισσότερα
19:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στη Σμύρνη

Νέα συνάντηση, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλά...
18:56 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας»

«Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει ...
18:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ – Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 48, επιβλήθηκαν πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48...
18:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη»

«Με την εντύπωση ότι… ψιχαλίζει έχει μείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς