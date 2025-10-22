Στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας για την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το «καρφί» του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη Βουλή έφτασε λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να ψηφίσει δια ζώσης στην ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ο κ. Δένδιας δεν έκανε δηλώσεις στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και μπήκε κατευθείαν στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Το «καρφί» του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ερωτήθηκε αν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσει στη Βουλή σε τροπολογία του υπουργείου του, και απάντησε: «Η μόνη περίπτωση να μη μιλούσα ήταν όχι μόνο να είμαι στην εντατική αλλά να είμαι και σε κώμα, διασωληνωμένος».

