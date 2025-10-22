Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: O προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στο ισχύον ρυθμιστικό, θεσμικό και ηθικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Cyber Greece 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, πραγματοποιήθηκε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ με θέμα: «AI Users, New Risks, Old Laws: Is Cyber Regulation Falling Behind?».

του Θάνου Μωριάτη

Τη συζήτηση, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παγάνης, πλαισίωσαν οι Χαράλαμπος Τσέκερης, Λίλιαν Μήτρου, Γρηγόρης Δημητριάδης και Αθανάσιος Σταβέρης – Πολυκαλάς, οι οποίοι ανέλυσαν τις προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στο ισχύον ρυθμιστικό, θεσμικό και ηθικό πλαίσιο.

Ο Προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής, κ. Χαράλαμπος Τσεκερής, επεσήμανε ότι η κοινωνία μεταβαίνει από ένα αναλογικό περιβάλλον σε ένα ψηφιακό και τεχνητά νοήμον, γεγονός που δημιουργεί νέες απαιτήσεις και ανάγκες για προσαρμογή. Τόνισε ότι η τεχνολογία αλλάζει ριζικά το σύνολο των δεξιοτήτων, καθιστώντας αναγκαίο έναν εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας “κοινωνίας ασυμμετριών”, εάν δεν εξασφαλιστεί η ισόρροπη πρόσβαση στις νέες γνώσεις και ευκαιρίες. Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο είναι να σκεφτόμαστε αυτόνομα από τις μηχανές, αποφεύγοντας την “κουλτούρα της ευκολίας” που εισχωρεί ιδιαίτερα στην εκπαίδευση.

Κατέληξε λέγοντας ότι πέρα από δεξιότητες, «αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να αναδείξουμε μια ηθική στάση απέναντι στην τεχνολογία».

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας, κα. Λίλιαν Μήτρου, αναφέρθηκε στην καθυστερημένη αλλά αναγκαία παρέμβαση της ΕΕ σε ζητήματα τεχνολογικής ρύθμισης, σημειώνοντας ότι «20 χρόνια μετά την ανάπτυξη του διαδικτύου, η Ευρώπη προσπαθεί να διορθώσει εκ των υστέρων».

Τόνισε πως το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη κανόνων, αλλά το πώς εφαρμόζονται όσα ήδη προβλέπονται, ιδίως σε θέματα όπως τα deep fakes. Υπογράμμισε την ανάγκη να τεθούν σαφείς “κόκκινες γραμμές” στην ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχυθεί η τεχνολογική ουδετερότητα στη νομοθέτηση. «Η έξυπνη νομοθέτηση», είπε, «προϋποθέτει οι άνθρωποι που εφαρμόζουν τον κανόνα να γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο».

Καταλήγοντας, τόνισε τη σημασία της προεκτίμησης επιπτώσεων πριν την εφαρμογή κάθε νέας τεχνολογίας — κάτι που, όπως σημείωσε, «στην Ευρώπη δεν έχουμε κάνει ακόμα σοβαρά».

Ο δικηγόρος και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, εστίασε στις γεωπολιτικές και στρατηγικές διαστάσεις της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος πλέον αλλάζει μορφή – οι μάχες του μέλλοντος θα δίνονται από ρομπότ και AI».

Υπογράμμισε ότι η ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου απαιτεί συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή, αλλά και ότι η Ελλάδα παραμένει πίσω στις υποδομές. Τόνισε πως η λύση δεν είναι να «κυνηγάμε την επόμενη εφαρμογή», αλλά να υπάρξει μόνιμη συνεργασία μεταξύ κράτους, αγοράς και ακαδημαϊκών. Πρότεινε τη δημιουργία μόνιμης επιτροπής για τον συντονισμό πολιτικών και ρυθμίσεων AI, με ασφαλιστικές δικλίδες και νέο τρόπο λήψης αποφάσεων.

«Πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε στο βασικό αξιακό υπόβαθρο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η τεχνολογία δεν είναι εχθρός, αλλά η πρόοδος της απαιτεί μεγάλη προσοχή και ηθικό προσανατολισμό».

Ο AI & Cybersecurity Specialist, κ. Αθανάσιος Σταβέρης – Πολυκαλάς, επικεντρώθηκε στο φαινόμενο των deep fakes, προτείνοντας μια αντίστροφη προσέγγιση: αντί να προσπαθούμε να εντοπίζουμε τα ψεύτικα, να επικυρώνουμε τι είναι αυθεντικό.

Πρότεινε τη δημιουργία ενός συστήματος ψηφιακής πιστοποίησης περιεχομένου, ώστε κάθε προϊόν ή ανακοίνωση —π.χ. από υπουργείο— να συνοδεύεται από σήμανση ή υδατογράφημα που θα εγγυάται την αυθεντικότητά του. Όπως εξήγησε, αυτή η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί τεχνολογικά, οπτικά ή ψηφιακά, προσφέροντας διαφάνεια και ασφάλεια στην ενημέρωση του πολίτη.

Το πάνελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τεχνολογική επανάσταση, αποτελεί πρόκληση θεσμική, νομική και ηθική, η οποία απαιτεί νέες δεξιότητες, ρυθμιστική προσαρμογή και συνειδητή ευθύνη από κράτος, επιχειρήσεις και κοινωνία.

