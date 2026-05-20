Κίνηση: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Προβλήματα στην παραλιακή, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κηφισός κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης (20/5) στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και κόμβο Μεταμόρφωσης.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Δύσκολη είναι η κυκλοφορία και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

