Μαρία Σάκκαρη: Δημοσίευσε απειλητικά μηνύματα που έλαβε στα social media – «Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να πω»

Με ανακοίνωσή της μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram η Μαρία Σάκκαρη ενημέρωσε πως για εκείνη ολοκληρώθηκε η τρέχουσα σεζόν, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα απειλητικά μηνύματα που έλαβε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μετά την ήττα της στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 στο Τόκιο, από την Καναδή Λέιλα Φερνάντες, με 7-6(5) και 6-4 για τον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό.

Η Μαρία Σάκκαρη έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram:

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα να μοιραστώ λίγα λόγια. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά τον αγώνα μου. Κάθε τενίστας λαμβάνει αυτά τα μηνύματα καθημερινά.

Αυτό που θέλω να πω είναι πως ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα από την πλευρά των δικών μου προσδοκιών. Δεν ήταν εύκολο να το αποδεχτώ αυτό, μετά από χρόνια συμμετοχών σε αγώνες υψηλού επιπέδου.

Είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που είναι γύρω μου και στους φιλάθλους που συνεχίζουν να πιστεύουν σ’ εμένα. Δεν ήταν η σεζόν που ήθελα, αλλά έρχονται καλά πράγματα.

Και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για εμένα, ο στόχος μου δεν είναι να αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά ότι εγώ έχω δίκιο. Τα λέμε το 2026».

Η Μαρία Σάκκαρη προγραμμάτιζε ν’ αγωνιστεί και στο 250άρι τουρνουά του Χονγκ Κονγκ την επόμενη εβδομάδα πριν ολοκληρώσει τη σεζόν για εκείνη, αλλά μετά τα όσα έγραψε σε “story” στο Instagram φαίνεται πως θ’ αποσύρει τη συμμετοχή της.

Δείτε τα stories της Σάκκαρη με τα απειλητικά μηνύματα:

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

