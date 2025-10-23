Κυνηγός θησαυρών ανακάλυψε μυστηριώδες νόμισμα του 18ου αιώνα σε παραλία

Πρόσφατα, σε μια ακτή του Ναντάκετ, ένα νησί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αποφασισμένος χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε ένα μυστηριώδες νόμισμα του 18ου αιώνα.

Ο ερασιτέχνης Travis Nichols ανακάλυψε ένα ισπανικό, ασημένιο ρεάλι του 1782 σε μια παραλία της νότιας ακτής του νησιού, σύμφωνα με την εφημερίδα Nantucket Inquirer and Mirror.

Ο Nichols είναι γνωστός στην τοπική κοινότητα, σύμφωνα με τη δημοσίευση, επειδή έχει βοηθήσει ανθρώπους της περιοχής να βρουν χαμένα κοσμήματα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, στις παραλίες του νησιού.

Ανέκαθεν τον ενδιέφεραν τα ιστορικά νομίσματα: Είναι περήφανος για την ιδιωτική συλλογή των 300 νομισμάτων του. Ο Nichols, σε συνέντευξή του στο Inquires και την Mirror, είπε πως, η ανακάλυψη του νομίσματος ήταν ένα “απίστευτο συναίσθημα”.

“Είναι καλό για την κοινότητα να επιστραφεί ένα δαχτυλίδι αξίας 21.530 ευρώ; Ασφαλώς”, είπε ο Nichols για τη βοήθειά του στους γείτονες. “Εγωιστικά ωστόσο, η ανακάλυψη του ασημένιου νομίσματος των 25 ευρώ, είναι ακόμη καλύτερη”.

Είπε ακόμη πως πιστεύει, βάσει των σημαδιών του ότι το νόμισμα έχει κοπεί στην πόλη του Μεξικό. Όπως εξηγεί ο Nichols, το νόμισμα είναι σχετικά καινούργιο. Χειριστές ανιχνευτών μετάλλων στο Ναντάκετ έχουν ανακαλύψει στο νησί νομίσματα του 1650.

Ο γνωστός στην κοινότητά του χειριστής αφιέρωσε χρόνια στην αναζήτηση.

“Το νόμισμα προέρχεται απ’ την πόλη του Μεξικό, έφτασε μέσω θαλάσσης στη Νέα Αγγλία και από εκεί, με άλλο πλοίο κατέληξε στο Ναντάκετ”, εξήγησε ο Nichols. Αναρωτιέται: “Τι δουλειά είχε στη νότια ακτή;”.

Το σημείο όπου ανακαλύφθηκε το νόμισμα, φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενο. Πιο παλιά, ο Nichols είχε βρει εδώ ένα ιστορικό σεντ, κομμένο στο μισό της αξίας του. “Στο Ναντάκετ, ένα σεντ ήταν πολλά χρήματα”, σημείωσε ο χειριστής.

Ο ερασιτέχνης δήλωσε πως τον ενδιαφέρει να συνεχίσει να ψάχνει στο σημείο για να δει τι άλλο μπορεί ν’ ανακαλύψει.

“Είναι δημοφιλές σημείο”, εξήγησε. “Ήρθα να δω τι άλλο μπορεί να κρύβει”. Ο Nichols πλέον είναι ένας απ’ τους χειριστές ανιχνευτών μετάλλων που ανακάλυψαν ασυνήθιστα νομίσματα φέτος. Ο Marius Mangeac, χειριστής απ’ τη Ρουμανία, τον Μάιο ανακάλυψε 1.469 αρχαία ρωμαϊκά νομίσματα.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού, μια ομάδα φίλων στην Πολωνία αποκάλυψε αγγεία γεμάτα με νομίσματα και εκατοντάδες γραμμάρια από χρυσό, στη διάρκεια αναζήτησης γερμανικών ρουκετών V-2.