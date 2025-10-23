Κυνηγός θησαυρών ανακάλυψε μυστηριώδες νόμισμα του 18ου αιώνα σε παραλία

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Ο Travis Nichols ανακάλυψε ισπανικό νόμισμα στην ακτή του Ναντάκετ . Φωτογραφία: Paolo Picciotto/REDA/Universal Images Group via Getty Images; Kaie Quigley/Nantucket Inquirer and Mirror
Ο Travis Nichols ανακάλυψε ισπανικό νόμισμα στην ακτή του Ναντάκετ . Φωτογραφία: Paolo Picciotto/REDA/Universal Images Group via Getty Images; Kaie Quigley/Nantucket Inquirer and Mirror

Πρόσφατα, σε μια ακτή του Ναντάκετ, ένα νησί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αποφασισμένος χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε ένα μυστηριώδες νόμισμα του 18ου αιώνα.

Κυνηγός θησαυρών ισχυρίζεται πως ανακάλυψε μία υπόγεια πόλη που αλλάζει την ιστορία και ζητεί 44 εκατ. ευρώ – «Σε αυτό το σημείο έγινε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος»

Ο ερασιτέχνης Travis Nichols ανακάλυψε ένα ισπανικό, ασημένιο ρεάλι του 1782 σε μια παραλία της νότιας ακτής του νησιού, σύμφωνα με την εφημερίδα Nantucket Inquirer and Mirror.

Ο Nichols είναι γνωστός στην τοπική κοινότητα, σύμφωνα με τη δημοσίευση, επειδή έχει βοηθήσει ανθρώπους της περιοχής να βρουν χαμένα κοσμήματα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, στις παραλίες του νησιού.

Κυνηγοί θησαυρών ανακάλυψαν τυχαία το ναυάγιο ενός πειρατικού πλοίου του 18ου αιώνα – Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

Ανέκαθεν τον ενδιέφεραν τα ιστορικά νομίσματα: Είναι περήφανος για την ιδιωτική συλλογή των 300 νομισμάτων του. Ο Nichols, σε συνέντευξή του στο Inquires και την Mirror, είπε πως, η ανακάλυψη του νομίσματος ήταν ένα “απίστευτο συναίσθημα”.

“Είναι καλό για την κοινότητα να επιστραφεί ένα δαχτυλίδι αξίας 21.530 ευρώ; Ασφαλώς”, είπε ο Nichols για τη βοήθειά του στους γείτονες. “Εγωιστικά ωστόσο, η ανακάλυψη του ασημένιου νομίσματος των 25 ευρώ, είναι ακόμη καλύτερη”.

Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές με ασημένια νομίσματα 2.000 ετών – Έκρυβε τον θησαυρό για 8 χρόνια

Είπε ακόμη πως πιστεύει, βάσει των σημαδιών του ότι το νόμισμα έχει κοπεί στην πόλη του Μεξικό. Όπως εξηγεί ο Nichols, το νόμισμα είναι σχετικά καινούργιο. Χειριστές ανιχνευτών μετάλλων στο Ναντάκετ έχουν ανακαλύψει στο νησί νομίσματα του 1650.

Ο γνωστός στην κοινότητά του χειριστής αφιέρωσε χρόνια στην αναζήτηση.

“Το νόμισμα προέρχεται απ’ την πόλη του Μεξικό, έφτασε μέσω θαλάσσης στη Νέα Αγγλία και από εκεί, με άλλο πλοίο κατέληξε στο Ναντάκετ”, εξήγησε ο Nichols. Αναρωτιέται: “Τι δουλειά είχε στη νότια ακτή;”.

Το σημείο όπου ανακαλύφθηκε το νόμισμα, φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενο. Πιο παλιά, ο Nichols είχε βρει εδώ ένα ιστορικό σεντ, κομμένο στο μισό της αξίας του. “Στο Ναντάκετ, ένα σεντ ήταν πολλά χρήματα”, σημείωσε ο χειριστής.

Ο Travis Nichols ανακάλυψε ισπανικό νόμισμα στην ακτή του Ναντάκετ . Φωτογραφία: Paolo Picciotto/REDA/Universal Images Group via Getty Images; Kaie Quigley/Nantucket Inquirer and Mirror
Ο Travis Nichols ανακάλυψε ισπανικό νόμισμα στην ακτή του Ναντάκετ . Φωτογραφία: Paolo Picciotto/REDA/Universal Images Group via Getty Images; Kaie Quigley/Nantucket Inquirer and Mirror

Ο ερασιτέχνης δήλωσε πως τον ενδιαφέρει να συνεχίσει να ψάχνει στο σημείο για να δει τι άλλο μπορεί ν’ ανακαλύψει.

“Είναι δημοφιλές σημείο”, εξήγησε. “Ήρθα να δω τι άλλο μπορεί να κρύβει”. Ο Nichols πλέον είναι ένας απ’ τους χειριστές ανιχνευτών μετάλλων που ανακάλυψαν ασυνήθιστα νομίσματα φέτος. Ο Marius Mangeac, χειριστής απ’ τη Ρουμανία, τον Μάιο ανακάλυψε 1.469 αρχαία ρωμαϊκά νομίσματα.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού, μια ομάδα φίλων στην Πολωνία αποκάλυψε αγγεία γεμάτα με νομίσματα και εκατοντάδες γραμμάρια από χρυσό, στη διάρκεια αναζήτησης γερμανικών ρουκετών V-2.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πίνουμε χυμό πορτοκάλι με άδειο στομάχι

«Νόμιζα πως οι πόνοι μου οφείλονταν σε υπερκόπωση, μέχρι που οι γιατροί ανακάλυψαν 11 όγκους» – Συγκλονιστική μαρτυρία 53χρ...

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ: Ποιοι και πώς θα λάβουν τα νέα vouchers – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Διζωνικό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο- Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια – Ποια είναι τα οφέλη

Άνδρας ενσωμάτωσε διαμάντι αξίας 2 εκατ. δολαρίων στο μάτι του – Ο λόγος

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σεφ σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:02 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ανάλυση σε αλαβάστρινο αγγείο με το ονομα του Ξέρξη αποκάλυψε ένα μυστικό 2.500 ετών – Οι θεωρίες που ανατρέπει και οι νέες υποθέσεις για τον τάφο του Τουταγχαμών

Μια πρωτοποριακή μελέτη σε ένα αλαβάστρινο αγγείο με επιγραφές σε τέσσερις αρχαίες γλώσσες, απ...
17:28 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: O προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στο ισχύον ρυθμιστικό, θεσμικό και ηθικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Cyber Greece 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome ...
16:50 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Κεραμέως: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση»

Την ιδιαίτερη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλι...
16:11 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την αγορά Εργασίας

Σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του Αθανάσιου Ράπτη, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς