ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το παιδί μου το έμπλεξαν άδικα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο» – Όσα είπε η μητέρα του 36χρονου που φέρεται να είναι εγκέφαλος του κυκλώματος

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

αγρότες

Η μητέρα του 36χρονου φερόμενου ως εγκέφαλος στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος» και στους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της το έμπλεξαν άδικα.

Όπως είπε η κα Βούλα, «δεν διάγουμε πολυτελή βίο, όπως λένε όλοι στα Μέσα Ενημέρωσης. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο».

Η ίδια εξήγησε ότι ο γιος της έχει μελετητικό γραφείο στην Κρήτη, το οποίο κάνει μελέτες και βοηθά αγρότες να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Επανέλαβε ότι δεν έχουν τα υπέρογκα ποσά που ακούγονται. «Είμαστε βιοπαλαιστές, άνθρωποι του μεροκάματου και της φτωχολογιάς», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του 36χρονου υποστήριξε ότι συνέλαβαν τον γιο της χθες στο σπίτι του. «Δεν ξέρουμε ακόμα το γιατί. Δεν έχουμε ακόμα δει τη δικογραφία, δεν ξέρουμε γιατί τον κατηγορούν. Σαν μάνα έχω να πω ότι όλα όσα ακούγονται είναι ανυπόστατα, ψεύδη. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο, να δουν και τις καταθέσεις μας και τον τρόπο που ζούμε και πώς βγάζουμε τα χρήματά μας».

Η κα Βούλα είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον γιο της από χθες και δήλωσε ότι «δεν αγχώνομαι γιατί δεν έχουμε εισπράξει τέτοια ποσά που λένε». Πρόσθεσε ότι «το παιδί μου είναι τίμιο, έκανε τη δουλειά του, δεν μπορώ να ξέρω πώς τον έμπλεξαν, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σε ερώτηση για το πόσα αυτοκίνητα έχουν, απάντησε ότι «εγώ έχω το αυτοκίνητό μου, που είναι παλιό και ο γιος μου ένα μεταχειρισμένο, το οποίο πληρώνει με δόσεις».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θάνατος 16χρονης: Ερωτήματα για τις παραλείψεις στην ενημέρωση των Αρχών – Τι αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η ιβουπροφαίνη μπορεί να προκαλέσει σκούρα κόπρανα – Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;

ΑΑΔΕ: Ποιες φορολογικές υποθέσεις «σβήνονται» από την Εφορία

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ: Ποιοι και πώς θα λάβουν τα νέα vouchers – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Η Microsoft κυκλοφόρησε επείγουσα ενημέρωση ασφαλείας για όλους τους χρήστες των Windows 11 – Τι συνέβη

Άνδρας ενσωμάτωσε διαμάντι αξίας 2 εκατ. δολαρίων στο μάτι του – Ο λόγος
περισσότερα
10:41 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κως: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγό του – Απείλησε και τον γαμπρό του

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της  Κω, όταν ένας 79χρονος άν...
10:26 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Η ΕΛ.ΑΣ. απαντά σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο της 16χρονης – «Δεν προκύπτει ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία»

Μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ Αττικής ...
10:22 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Καστοριά: Νέα σύλληψη μεθυσμένου οδηγού – Το αλκοτέστ «χτύπησε κόκκινο»

Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, τα μέλη τη...
10:12 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) σε γυμναστήριο στον Άλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς