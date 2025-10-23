ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το παιδί μου το έμπλεξαν άδικα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο» – Όσα είπε η μητέρα του 36χρονου που φέρεται να είναι εγκέφαλος του κυκλώματος

Η μητέρα του 36χρονου φερόμενου ως εγκέφαλος στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος» και στους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της το έμπλεξαν άδικα.

Όπως είπε η κα Βούλα, «δεν διάγουμε πολυτελή βίο, όπως λένε όλοι στα Μέσα Ενημέρωσης. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο».

Η ίδια εξήγησε ότι ο γιος της έχει μελετητικό γραφείο στην Κρήτη, το οποίο κάνει μελέτες και βοηθά αγρότες να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Επανέλαβε ότι δεν έχουν τα υπέρογκα ποσά που ακούγονται. «Είμαστε βιοπαλαιστές, άνθρωποι του μεροκάματου και της φτωχολογιάς», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του 36χρονου υποστήριξε ότι συνέλαβαν τον γιο της χθες στο σπίτι του. «Δεν ξέρουμε ακόμα το γιατί. Δεν έχουμε ακόμα δει τη δικογραφία, δεν ξέρουμε γιατί τον κατηγορούν. Σαν μάνα έχω να πω ότι όλα όσα ακούγονται είναι ανυπόστατα, ψεύδη. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο, να δουν και τις καταθέσεις μας και τον τρόπο που ζούμε και πώς βγάζουμε τα χρήματά μας».

Η κα Βούλα είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον γιο της από χθες και δήλωσε ότι «δεν αγχώνομαι γιατί δεν έχουμε εισπράξει τέτοια ποσά που λένε». Πρόσθεσε ότι «το παιδί μου είναι τίμιο, έκανε τη δουλειά του, δεν μπορώ να ξέρω πώς τον έμπλεξαν, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σε ερώτηση για το πόσα αυτοκίνητα έχουν, απάντησε ότι «εγώ έχω το αυτοκίνητό μου, που είναι παλιό και ο γιος μου ένα μεταχειρισμένο, το οποίο πληρώνει με δόσεις».

Δείτε το βίντεο: