Θυελλώδεις άνεμοι εκτοξεύουν γυναίκα στη μέση του δρόμου – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγή: Χ

Θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν τη Νέα Ζηλανδία τις τελευταίες ώρες έφτασαν σε τέτοια ένταση, ώστε να παρασύρουν μια γυναίκα στη μέση του δρόμου. Το ακραίο φαινόμενο, που προκάλεσε ήδη έναν θάνατο και εκτεταμένες ζημιές, είχε ενεργοποιήσει κόκκινο συναγερμό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Βίντεο που κατέγραψε ένας περαστικός το πρωί της Τετάρτης δείχνει τα φανάρια και τα κλαδιά των δέντρων να λυγίζουν επικίνδυνα από τους ανέμους, ενώ μια γυναίκα προσπαθεί με δυσκολία να διασχίσει τον δρόμο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ισχυρός άνεμος την εκτοξεύει στη διασταύρωση, ενώ η τσάντα και τα προσωπικά της αντικείμενα σκορπίζονται μακριά.

Ένα γκρι Toyota Prius σταμάτησε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μπροστά της, αποτρέποντας μια βέβαιη τραγωδία.


Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας (MetService) είχε εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας, καθώς βορειοδυτικοί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 140 χλμ/ώρα σάρωσαν τη χώρα. Η MetService είχε προειδοποιήσει ότι υπήρχε «σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πτώσεις δέντρων».

Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, σε νεότερη ανάρτησή της ανακοίνωσε πως «Όλες οι κόκκινες προειδοποιήσεις έχουν αρθεί καθώς οι άνεμοι έχουν κοπάσει».

