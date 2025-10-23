Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί έσωσαν βρέφος που πνιγόταν μέσα στο σπίτι του – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, όταν δύο νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί της αστυνομίας (NYPD) έσωσαν ένα βρέφος που πνιγόταν μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή Κουίνς, με τη σκηνή να καταγράφεται από την κάμερα σώματος τους.

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο αστυνομικοί να σπεύδουν άμεσα για να σώσουν τον 10 μηνών Μακάι -που φορούσε πιτζάμες με περιπολικά ως σχέδιο-, έπειτα από την κλήση που δέχθηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο αξιωματικοί βρήκαν τον μικρό Μακάι «σε κατάσταση αναπνευστικής ανακοπής λόγω απόφραξης της αναπνευστικής οδού».

Το βίντεο δείχνει τη μητέρα του παιδιού να παραδίδει τον Μακάι σε έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος αρχίζει να τον χτυπά απαλά στην πλάτη.

Ένας δεύτερος αστυνομικός παίρνει στη συνέχεια το βρέφος στην αγκαλιά του, του μιλά με ηρεμία και του τρίβει απαλά την πλάτη, όπως φαίνεται στα πλάνα.

Quick action saves a life. Officers from @NYPD115Pct responded to a call of a choking baby. They immediately performed back blows, dislodging the object and saving the baby’s life. pic.twitter.com/5sKpuntcIv — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 22, 2025



Ο μικρός Μακάι τοποθετήθηκε αργότερα σε φορείο μέσα σε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.

Η μητέρα του παιδιού, Άσια Ροντρίγκεζ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο WABC, εξήγησε ότι κάλεσε το 911 όταν συνειδητοποίησε πως το μωρό της δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

«Είναι η ζωή μου και θα φροντίσω να μετρά κάθε δευτερόλεπτο, να βεβαιωθώ ότι θα τον σώσω», δήλωσε συγκινημένη.

Πλέον, με τον μικρό Μακάι να έχει επιστρέψει στο σπίτι και να είναι καλά, η Ροντρίγκεζ εξέφρασε την επιθυμία της να ευχαριστήσει προσωπικά τους δύο αστυνομικούς που έσωσαν τη ζωή του γιου της. «Αν μπορούσα να τους δω, αν μπορούσαν να έρθουν κατευθείαν στο σπίτι μου και να τους σφίξω το χέρι και να τους αγκαλιάσω, θα το έκανα», είπε.

Και οι δύο αστυνομικοί, που υπηρετούν λιγότερο από δύο χρόνια στο σώμα, είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ που είναι υποχρεωτική για τους νέους νεοσύλλεκτους της NYPD, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Είναι απλώς απίστευτο να βλέπεις τι μπορούν να κάνουν με τη σωστή εκπαίδευση», δήλωσε ο πατέρας του Μακάι, Μπράντον Λαμπόι, στο ίδιο δίκτυο.