Γκάζι: «Δεν είναι ευθύνη του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία» – Η παρέμβαση Γεωργιάδη για τον θάνατο της 16χρονης

Παρέμβαση για το περιστατικό με την 16χρονη που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι και τελικά πέθανε, έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, όμως το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό.

«Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Πήγαν την 16χρονη αμέσως στον Ευαγγελισμό, όπου έπεσαν πάνω της όλοι οι γιατροί και ακολούθησαν όλα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο — αναζωογόνηση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για να ξεκινήσει η καρδιά. Δυστυχώς, το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε επίσης ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε κανονικά, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, διευκρινίζοντας πως δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία, αλλά του Νοσοκομείου, όπως και έγινε, διαψεύδοντας τις φήμες περί καθυστέρησης ή παράλειψης ενημέρωσης.