Νίκος Χατζηνικολάου: Το ντουέτο με τον Διονύση Σαββόπουλο το 1994 – «Ήταν ψυχάρα και πατρική φυσιογνωμία για όλους μας»

Στην μεγάλη συνέντευξη που είχε κάνει με τον Διονύση Σαββόπουλο το 1994 αναφέρθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Realfm 97,8.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αφηγήθηκε μία ιστορία από εκείνη την συνέντευξη και εξήγησε πώς κατέληξε να σιγοτραγουδάει με τον Διονύση Σαββόπουλο το τραγούδι «μη μιλάς άλλο για αγάπη».

«Του είχα πει ότι φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 16 ετών με τους παλιούς μου συμμαθητές, με την παρέα μου, με το τότε κορίτσι μου, επικοινωνούσαμε με κασέτες. Στέλναμε είτε με το ταχυδρομείο είτε με το ΚΤΕΛ κασέτες όπου μιλούσαμε, γράφαμε με τα μαγνητόφωνα εκείνης της εποχής και λέγαμε τα νέα μεταξύ μας και στέλναμε τραγούδια», ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Και συνέχισε: «Επειδή το τραγούδι στην παρέα που όταν πηγαίναμε τότε σε μία ταβέρνα που λεγόταν τότε τα ‘Κουμπαράκια’ στη Θεσσαλονίκη – δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα- εκεί στην περιοχή της Καμάρας μαζί με τον Μιχάλη Φωτιάδη τον συμμαθητή μου και άλλους συμμαθητές – δεν υπάρχει ο Μιχάλης πια δυστυχώς – έπαιρνε ο Μιχάλης την κιθάρα και πάντα ξεκινούσαμε να τραγουδάμε με αυτό το τραγούδι, το ‘μη μιλάς άλλο για αγάπη’. Και στο τέλος της εκπομπής το ’94 ο Νιόνιος, ο Διονύσης μου έκανε την μεγάλη τιμή και χαρά να τραγουδήσουμε μαζί το ‘μη μιλάς άλλο για αγάπη’. Εγώ ο παράφωνος που κάποτε με έβαζαν στην χορωδία του Πειραματικού Σχολείου να ανοιγοκλείνω το στόμα χωρίς να ακούγεται η φωνή για να μην χαλάσω το τραγούδι των υπολοίπων, τραγούδησα το αγαπημένο μου τραγούδι μαζί με τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο, στο τέλος αυτής της εκπομπής του 1994».

«Ο Νιόνιος μου λέει να τραγουδήσουμε μαζί και παίρνει και την κιθάρα του. Έχω κάνει ντουέτο με τον Διονύση Σαββόπουλο και δείχνει ακόμη και αυτό το περιστατικό τι ψυχάρα, τι πατρική φυσιογνωμία ήταν για όλους μας και κυρίως για τον καλλιτεχνικό κόσμο», είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου.