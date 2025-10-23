Κως: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγό του – Απείλησε και τον γαμπρό του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κως: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγό του – Απείλησε και τον γαμπρό του

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της  Κω, όταν ένας 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής επιτέθηκε στη σύζυγο του, την εξύβρισε και την τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε και τον γαμπρό του, ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπίτι . Η κόρη του δράστη μετέβη στο Α.Τ Κω και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής βίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

11:57 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

