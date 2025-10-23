Καστοριά: Νέα σύλληψη μεθυσμένου οδηγού – Το αλκοτέστ «χτύπησε κόκκινο»

Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, τα μέλη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, ύστερα από τροχονομικό έλεγχο ρουτίνας στην Καστοριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο οδηγός, κατά τη διάρκεια του τροχονομικού ελέγχου, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με την τιμή να είναι πέντε φορές υψηλότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Στον άνδρα, ηλικίας περίπου 35 ετών, επιβλήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο από τον νόμο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησής του για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς. Σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της κας. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καστοριάς, προκειμένου να απολογηθεί για την επικίνδυνη οδήγησή του υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

 

 

 

 

 

