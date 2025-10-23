Τηλεθέαση (22/10): Η σειρά που έκανε τη διαφορά στην prime time

Η μυθοπλασία κατέκτησε για ακόμη μία φορά την κορυφή της prime time ζώνης την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις, στο δυναμικό κοινό (18–54), η σειρά «Να με λες Μαμά» βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 17,7%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» ακολούθησε με 17%. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους συγκέντρωσε 15,4%, ενώ το «Grand Hotel» κατέγραψε 10,9% και η «Φάρμα» 9,8%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέλαβε ο «Άγιος Έρωτας» με 21,9%, με τη σειρά «Να με λες Μαμά» να ακολουθεί με 19,2%. Ο αγώνας ποδοσφαίρου σημείωσε 16,4%, το «Grand Hotel» 16,1%, ενώ η «Φάρμα» έφτασε το 9,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα Ποσοστό %
Άγιος Έρωτας 21,9
Να με λες Μαμά 19,2
Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 16,4
Grand Hotel 16,1
Φάρμα 9,7
Σαββόπουλος Long Play 7,3
Η Ελλάδα Ψηφίζει 5,3
Ηλέκτρα 3,9
Το Παιδί 2,3
Καλά Θα Πάει κι Αυτό 2,0

 

 

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρόγραμμα Ποσοστό %
Να με λες Μαμά 17,7
Άγιος Έρωτας 17
Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 15,4
Grand Hotel 10,9
Φάρμα 9,8
Σαββόπουλος Long Play 7,2
Η Ελλάδα Ψηφίζει 6,4
Το Παιδί 2,5
Ηλέκτρα 2,3
Καλά Θα Πάει κι Αυτό 2,2

 

