Τηλεθέαση (22/10): Η σειρά που έκανε τη διαφορά στην prime time

Η μυθοπλασία κατέκτησε για ακόμη μία φορά την κορυφή της prime time ζώνης την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις, στο δυναμικό κοινό (18–54), η σειρά «Να με λες Μαμά» βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 17,7%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» ακολούθησε με 17%. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους συγκέντρωσε 15,4%, ενώ το «Grand Hotel» κατέγραψε 10,9% και η «Φάρμα» 9,8%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέλαβε ο «Άγιος Έρωτας» με 21,9%, με τη σειρά «Να με λες Μαμά» να ακολουθεί με 19,2%. Ο αγώνας ποδοσφαίρου σημείωσε 16,4%, το «Grand Hotel» 16,1%, ενώ η «Φάρμα» έφτασε το 9,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα Ποσοστό % Άγιος Έρωτας 21,9 Να με λες Μαμά 19,2 Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 16,4 Grand Hotel 16,1 Φάρμα 9,7 Σαββόπουλος Long Play 7,3 Η Ελλάδα Ψηφίζει 5,3 Ηλέκτρα 3,9 Το Παιδί 2,3 Καλά Θα Πάει κι Αυτό 2,0

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό