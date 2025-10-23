Τηλεθέαση (22/10): Η σειρά που έκανε τη διαφορά στην prime time

Η μυθοπλασία κατέκτησε για ακόμη μία φορά την κορυφή της prime time ζώνης την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις, στο δυναμικό κοινό (18–54), η σειρά «Να με λες Μαμά» βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 17,7%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» ακολούθησε με 17%. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους συγκέντρωσε 15,4%, ενώ το «Grand Hotel» κατέγραψε 10,9% και η «Φάρμα» 9,8%.
Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέλαβε ο «Άγιος Έρωτας» με 21,9%, με τη σειρά «Να με λες Μαμά» να ακολουθεί με 19,2%. Ο αγώνας ποδοσφαίρου σημείωσε 16,4%, το «Grand Hotel» 16,1%, ενώ η «Φάρμα» έφτασε το 9,7%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό %
|Άγιος Έρωτας
|21,9
|Να με λες Μαμά
|19,2
|Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους
|16,4
|Grand Hotel
|16,1
|Φάρμα
|9,7
|Σαββόπουλος Long Play
|7,3
|Η Ελλάδα Ψηφίζει
|5,3
|Ηλέκτρα
|3,9
|Το Παιδί
|2,3
|Καλά Θα Πάει κι Αυτό
|2,0
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό %
|Να με λες Μαμά
|17,7
|Άγιος Έρωτας
|17
|Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους
|15,4
|Grand Hotel
|10,9
|Φάρμα
|9,8
|Σαββόπουλος Long Play
|7,2
|Η Ελλάδα Ψηφίζει
|6,4
|Το Παιδί
|2,5
|Ηλέκτρα
|2,3
|Καλά Θα Πάει κι Αυτό
|2,2