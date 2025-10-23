Γκάζι: Η ΕΛ.ΑΣ. απαντά σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο της 16χρονης – «Δεν προκύπτει ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία»

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία ΓΑΔΑ

Μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ Αττικής σχετικά με τις ενέργειες του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση. Η ΕΛ.ΑΣ. επιμένει πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία, και σημειώνει πως ο πατέρας της 16χρονης «μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

 

